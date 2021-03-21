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В УГО объяснили, почему не помешали радикалам громить Офис президента

21 марта 2021, 15:40
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Правоохранители проведут следственные оперативные действия по событиям у ОП, подчеркнул Сергей Рудь.

Радикалы разгромили фасад Офиса президента / УНИАН

В субботу вечером, 20 марта, в ходе акции в поддержку активиста Сергея Стерненко возле Офиса президента были допущены акты вандализма, провокаций и хулиганства, заявил начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь.

В видеокомментарии, переданном Укринформу, он напомнил, что по состоянию на вечер субботы, 20 марта, официально был задержан один человек, который, по его данным, бил окна на центральном подъезде здания ОП, и добавил, что о других вопросах по субботнему инциденту следует обращаться в полицию.

"Оценка будет отдельно дана этим событиям. Все материалы - фото, видео, информация УГО будет предоставлена правоохранительным органам для того, чтобы проводились следственные оперативные действия и, я считаю, виновные были наказаны", - отметил Рудь.

По его словам, главной целью правоохранительных органов было не допустить провокаций, и эта цель была достигнута.

"Основной целью правоохранительных органов было не допустить провокаций. В принципе, я считаю, что эта цель на вчерашний день была достигнута. Относительно демократии главы государства Владимира Зеленского, думаю, все помнят 20 мая 2019, когда Президент после инаугурации из Верховной Рады пешком через Банковую прошел через ворота в Офис Президента и сказал эти ворота больше не закрывать. Поэтому все вопросы демократичности, в том числе на вчерашний день, были показаны", - отметил он.

Рудь добавил, что согласно Конституции, каждый человек имеет право на свое мнение и высказывания, этого никто не запрещает и люди могут приходить на Банковую и демонстрировать свою позицию.

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Беспорядки у Офиса президента:

  • У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
  • Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
  • Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
  • Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
  • Они также разбили окна и ОП и попытались поджечь табличку на здании.

Дело Стерненко:

  • 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Сергею Стерненко и второму фигуранту дела Руслану Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 года и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
  • Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по статье 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.
  • Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.

новости Киева УГО Сергей Стерненко Офис президента
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