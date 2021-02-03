Баканов объяснил санкционный удар по каналам Козака

Против Украины ведется гибридная война, в том числе на информационном поле, заявил Иван Баканов.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
Решение СНБО о санкциях против трех каналов является "последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией", цитирует Баканова пресс-служба СБУ.
"Против Украины ведется гибридная война, в том числе на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций - еще один важный и последовательный шаг для этого. Поэтому, учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение ", - подчеркнул Баканов.
Читайте такжеЗеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK
В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что телеканалы пула Виктора Медведчука, попавшие под санкции СНБО, – "не журналистика, а чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие PR-обертки пропаганда".
Как подчеркнул он в своем Facebook, эти телеканалы работают на оккупантов. Подоляк напомнил, что при президенте Петре Порошенко "этот гигантский медийный пузырь набух, набрался сил, упаковался под самое "нехочу" ресурсами и стал супер пропагандистской площадкой для целого ряда политических групп".
"Он (Медведчук, - ред.) этим вполне профессионально пользовался, все быстрее погружая страну в депрессию и облегчая задачи захватчикам...", - резюмировал советник Ермака.
Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.