Баканов объяснил санкционный удар по каналам Козака

Иван Баканов / УНИАН

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.

Решение СНБО о санкциях против трех каналов является "последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией", цитирует Баканова пресс-служба СБУ.

"Против Украины ведется гибридная война, в том числе на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций - еще один важный и последовательный шаг для этого. Поэтому, учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение ", - подчеркнул Баканов.

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В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что телеканалы пула Виктора Медведчука, попавшие под санкции СНБО, – "не журналистика, а чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие PR-обертки пропаганда".

Как подчеркнул он в своем Facebook, эти телеканалы работают на оккупантов. Подоляк напомнил, что при президенте Петре Порошенко "этот гигантский медийный пузырь набух, набрался сил, упаковался под самое "нехочу" ресурсами и стал супер пропагандистской площадкой для целого ряда политических групп".

"Он (Медведчук, - ред.) этим вполне профессионально пользовался, все быстрее погружая страну в депрессию и облегчая задачи захватчикам...", - резюмировал советник Ермака.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина: