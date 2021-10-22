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Данилов рассказал, когда Кабмин решит вопрос с поставками газа

22 октября 2021, 20:08
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Кабинет министров решит вопрос об установлении механизма бесперебойного снабжения газа.

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Данилов поручил решить проблемы с поставками газа / УНИАН

Кабмину поручили срочно принять меры по бесперебойному снабжению газа - этот вопрос будут решать в течение следующих трех дней, заявил сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Кабинет министров решит вопрос об установлении механизма бесперебойного снабжения газа.

"Кабмину поручено в течение 3 дней принять меры для установления механизма безперебойного, без права отключения поставки газа бытовым потребителям, бюджетным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям", - заявил Данилов.

Газовый кризис в Европе

Рынок газа в Евросоюзе с начала августа пребывает в серьезном кризисе. Цена на газ в Европе стремительно росла и достигала рекордных показателей. Максимальной отметки стоимость тысячи кубометров топлива достигла 6 октября – 1924 доллара.

Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что Газпром готов на 15% увеличить прокачку газа в Европу. И уже после этих слов стоимость тысячи кубических метров топлива на европейском рынке снизилась до 980 долларов.

По данным на пятницу, 22 октября, цена на газ на нидерландском хабе TTF составляет чуть более 1000 долларов за тысячу кубометров.

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СНБО газ поставки газа новости Украины Алексей Данилов
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