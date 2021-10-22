Зеленский выдвинул обвинение России из-за газового кризиса

Зеленский выдвинул обвинения Путину / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский обвинил Кремль в организации газового кризиса. Он призвал ЕС сотрудничать с Киевом в противодействии Российской Федерации, сообщает Barrons.

"Это настоящая газовая агрессия против Европейского союза", - заявил Зеленский.

Президент отметил важность совместных усилий вместе с ЕС в противодействии агрессии со стороны России.

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Газовый кризис в Европе

Рынок газа в Евросоюзе с начала августа пребывает в серьезном кризисе. Цена на газ в Европе стремительно росла и достигала рекордных показателей. Максимальной отметки стоимость тысячи кубометров топлива достигла 6 октября – 1924 доллара.

Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что Газпром готов на 15% увеличить прокачку газа в Европу. И уже после этих слов стоимость тысячи кубических метров топлива на европейском рынке снизилась до 980 долларов.

По данным на пятницу, 22 октября, цена на газ на нидерландском хабе TTF составляет чуть более 1000 долларов за тысячу кубометров.

Шантаж Газпрома на фоне запуска Северного потока-2

Газовый кризис в Европе объясняется рядом причин, среди которых дефицит топлива в подземных газовых хранилищах после прошлогодней холодной зимы и позиция российской корпорации Газпром, которая отказывается поставлять газ в Европу путем ГТС Украины.

Председатель правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что Газпром шантажирует Европу вопросом газа. По его словам, россияне, которые заранее забронировали на этот год меньше объемов для поставок топлива в Европу, фактически поставили ультиматум ЕС: либо снижение цен и запуск Северного потока-2, либо высокие цены и проблемы с поставками газа.

В ГТС Украины также полагают, что высокие цены на газ в Европе – результат действий Газпрома, который торгуется за более выгодные для себя условия в процессе сертификации Северного потока-2.

Российский вице-премьер Александр Новак 14 октября заявил о том, что Северный поток-2 будет готов к введению в эксплуатацию уже в скором времени.

В Министерстве финансов США пообещали наказать Газпром за нарушение американских санкций, связанных с реализацией проекта Северный поток-2.