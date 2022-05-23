DAO Charity: даже небольшое пожертвование может помочь народу Украины в борьбе за свободу

DAO Charity

Кровопролитная и жестокая война, которую развязала россия на украинской земле продолжается, поэтому неравнодушные украинцы делают все, чтобы помочь нашим военным – обеспечить материально, поддержать тыл, помочь гражданам, которые пострадали в результате боевых действий. Украинцы - способны эффективно объединяться ради общей цели. Одним из общественных объединений, имеющим целью помогать гражданским и военным, стало сообществоDAO Charity. Именно для этого, Charity DAO с первого дня войны начало активное сотрудничество с волонтерами, военными, врачами и обычными гражданами, которые пострадали от действий оккупантов.

Миссия DAO Charity - объединить добрые сердца и блокчейн-технологии для того, чтобы помочь Украине и изменить мир к лучшему.

Основные направления деятельности сообщества DAO Charity:

материально-техническая помощь боевым подразделениям Вооруженных Сил Украины, направленная на повышение их возможностей к выполнению задач;

гуманитарная помощь гражданскому населению Украины, пострадавшему от войны;

помощь больницам и госпиталям в повышении уровня и качества медицинского обслуживания раненых и пострадавших.

Все пожертвования собираются в криптовалюте. Путь пожертвований прозрачен и легко отслеживается. Донаторы всегда могут убедиться в том, что их средства используются по назначению.

С начала войны сообщество предоставило помощи населению Украины и подразделениям Вооруженных сил Украины более чем на $600 000. Соответствующие отчеты уже опубликованы на официальных ресурсах сообщества. После анализа потребностей военных, было принято решение отправить большую половину на закупку военного оборудования. В соответствии с перечнем необходимого оборудования, было приобретено 85 тепловизоров, 48 коллиматорных и снайперских прицелов, 1800 турникетов, 201 тактический рюкзак, 30 миноискателей, 128 активных наушников, 3 бусы и другое военное имущество.

Часть средств выделена на нужды гражданского населения – это медикаменты и медицинское оборудование на сумму более $16 000. В перечень входят продукты питания, напитки, одежда, средства гигиены и прочее. Никто из тех, кто обратился к сообществу с просьбой помощи, не остался без внимания. Благодаря скоординированным действиям волонтеров, гуманитарная помощь поступала даже в труднодоступные и опасные места. Конечно, с особым вниманием волонтеры отнеслись к территориальной обороне. Эти героические парни и девушки изо дня в день встречались лицом с опасностью, хотя до недавнего времени были обычными людьми. Волонтеры DAO Charity с большой любовью готовили для них обеды и выпекали вкусности. Более $34 000 было потрачено на еду для мужественных воинов терробороны. Все эти деньги были собраны и потрачены с начала существования сообщества. Дальше - больше!

Для максимальной прозрачности командаDAO Charity обнародовала отчеты о проведенных операциях. Это был непревзойденный момент для всех тех, кто с начала войны помогал сообществу на волонтерских началах. Ведь, все эти люди с одной стороны сталкивались с человеческими страданиями, с мужественными воинами, с жестокостью и нетерпимостью, а с другой — видели большие сердца донаторов, волонтеров и подписчиков всего мира.

Для того, чтобы стимулировать приток донатов и максимально привлечь внимание к проблематике Украины, сообщество готовит к запуску эксклюзивную коллекцию из 10 000 уникальных NFT, посвященных военным Украины – Воинам Свободы. Руководство DAO Charity нашло свой способ запечатлеть историю, происходящую уже сегодня - скоро выйдет первое произведение "воин свободы".

Сотрудничая с украинской армией, DAO Charity превращает блокчейн технологии на вещи первой необходимости: от вещей для армии до медикаментов и питания. Каждый полученный доллар позволяет нашим защитникам бороться дальше. Всех желающих приглашаем присоединиться к помощи. Каждый способен на добро.