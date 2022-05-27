Дать по зубам "крокодилу"-Путину: Джонсон призвал вооружить ВСУ мощными РСЗО

Украине необходимы мощные РСЗО, уверен Борис Джонсон / uapress.info

Премьер Британии Борис Джонсон призвал Запад предоставить Украине реактивные системы залпового огня.

"РСЗО позволит им защитить себя от российской артиллерии, и именно здесь мир должен помочь", – цитирует премьера Bloomberg.

Он также уверен, что мощные РСЗО помогут бороться с вторжением РФ.

"Как вы можете бороться с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу?", — заявил британский премьер.

"How can you deal with a crocodile when it's in the middle of eating your left leg?"



Prime Minister Boris Johnson is asked about negotiating with Vladimir Putin to end the war in Ukraine



More from @BloombergTV's exclusive interview: https://t.co/IuAypnJCA5pic.twitter.com/nezMP46pPL — Bloomberg UK (@BloombergUK) May 27, 2022

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак призывает США не медлить с принятием решения о передаче Украине реактивных систем залпового огня.

Как сообщил Ермак в Telegram, в США продолжается дискуссия относительно реактивных систем залпового огня MLRS для Украины.

Он обратил внимание, что, согласно источникам телеканала CNN, союзники могут передать Украине современные ракетные системы, если примут решение на следующей неделе.

"Мы регулярно объясняем нашим партнерам его срочност", - подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП добавил, что Украина благодарна за артиллерию и другую помощь, но остановить российское нашествие и получить ощутимое преимущество на фронте Вооруженным силам Украины помогут именно современные MLRS.

"Они нам нужны уже на вчера, как и системы ПВО, танки и другое оружие, о котором мы просим для того, чтобы остановить наступление россиян и освободить временно оккупированные территории", - заявил Ермак.

Он подчеркнул, что продовольственный кризис можно решить освобождением украинской земли и разблокированием портов.

"Угроза Третьей мировой войны существует, но и этого можно избежать, если победить Россию военным путем на нашей территории, усилив давление на экономику агрессора. Необходимо принимать решение быстрее, не терять время, за которое Украина расплачивается жизнями людей и разрушенными городами", - подчеркнул Ермак.

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Ранее сообщалось о том, что администрация Джо Байдена готовится передать Украине современные реактивные системы залпового огня большой дальности MLRS.

Как сообщает CNN, американская сторона склоняется к тому, чтобы отправить РСЗО Украине в рамках нового крупного пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности, о котором могут объявить уже на следующей неделе.

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