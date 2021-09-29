"Дай Бог, чтобы ходил с палочкой!": судья "Танців з зірками" Чмерковский едва не распрощался с танцами

Макс Чмерковский сумел выкарабкаться/ 1+1 прес-служба

Хореограф и судья "Танців з зірками" Макс Чмерковский рассказал журналистам, как чуть не потерял возможность танцевать.

В интервью "ЖВЛ" танцор поделился, что инцидент произошел еще в 1993 году, когда он жил в Одессе.

"Мы с другом и отцом поехали на санках кататься. И я влетел в металлический столб. Диагноз, который поставили в одной из больниц - дай Бог, чтобы он ходил с палочкой!", — рассказал Чмерковский.

Тогда его пришлось оперировать, а потом - длительная реабилитация. Вопреки пессимистическим прогнозам медиков, Чмерковскому удалось не только вновь научится ходить, но и вернутся к танцам.

Читайте такжеЕсть пирсинг в интимном месте: участница шоу Танці з зірками Зарицкая поделилась пикантным секретомНапомним, украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский вошел в судейский состав вместе с примой-балериной Катериной Кухар и хореографом и ведущим инфотейнмент шоу Твой день Владом Ямой.

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Ранее мы писали, что украинский певец Виктор Павлик пока что не видит себя среди участников шоу "Танці з зірками" на "1+1", но не исключил свое участие в следующем сезоне проекта

"Посмотрим, может разное быть. Просто я не вижу себя на паркете. Пока что. В детстве я танцевал гопак, занимался танцами и самодеятельностью. Мне тогда 3-4 года было, помню смутно. Так что, всякое может быть", – заявил артист.