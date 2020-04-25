"Начитанные люди": Малюська захотел взять на работу убийц из тюрьмы

Денис Малюська хочет взять на работу убийц / УНИАН

Министр юстиции Украины Денис Малюська отличился громким заявлением о приговоренных к пожизненному заключению.

В частности, министр поддержал идею выпустить на волю часть заключенных во время пандемии, назвал приговоренных к пожизненному заключению самой интеллигентной, самой интересной и самой адекватной категорией осужденных и заявил, что готов был бы взять таких людей на работу.

"Огромное количество "пожизненников" крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример — это когда человек 19−20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый...У кого-то в банде состоял, кого-то убили из группы таких же. Это было в 1989—1990−1991 годах. Сейчас 2020-й. Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40−50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они аккуратные, осторожные и не видели другого мира. Это ужасно", - рассказал Малюська в интервью Радио НВ.

По словам министра, нужно, чтобы общество поняло, что это безопасно, эти люди адекватные, их можно поэтапно, выборочно, после тщательного анализа психологов "постепенно выпускать, и нет смысла тратить бюджетные средства на их содержание".

Отметим, в комментариях под видео в адрес министра посыпались нелицеприятные слова.

"Впечатление, что интервью даёт не совсем адекватный, а точнее-дебил...)))", - пишет некий Игорь.

"СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ! Убийцам смертная казнь. Насильникам кастрация. Ворам, торговцам наркотиков клеймо на лбу. Министр Вы в своём уме, что Вы несёте ? 31.50 - Министр юстиции готов брать убийц на работу", - добавил Сергей Сторожук.

"Ну, то что зеленые все дебилы поголовно - это уже ни у кого не вызывает сомнения ВИП камеры - это они о будущем думают? Ну-ну. этого малюську на месячишку в камеру к интеллигентным и начитанным. Просто интересно, как скоро он кукарекать начнет И да, лично я против пожизненного. Отобрал у человка незаслуженно жизнь - следом вали. Какого хрена я должен это животное за свои налоги содержать пожизненно?", - добавил Щедрин Виталий.

Читайте также"Глупый вид на фото": Малюська поздравил с 8 мартаНапомним, ранее министр юстиции Денис Малюська поддержал идею объявления в Украине амнистии осужденных в связи с объявленным в стране карантином из-за коронавируса.

Как подчеркнул он в своем Facebook, речь должна идти не о массовом освобождении заключенных, а об "ограниченном и обоснованном количестве".

Он обратил внимание на то, что массовая амнистия может повлечь за собой как увеличение больных коронавирусной инфекций, так и существенно ухудшить криминогенную ситуацию.