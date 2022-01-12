Десяток уже 45 гривен: когда закончится сумасшедший рост цен на яйца в Украине

Когда подешевеют яйца в Уркаине / УНИАН

Цены на яйца в Украине стремительно идут вверх уже несколько месяцев, но могут стать дешевле уже через несколько недель.

Десяток яиц стоит уже 45 грн. Тем временем в соседней Польше десяток стоит 28 грн, а в Испании – 34 грн.

"И до нового года, и после нового года цена на яйца очень высокая. Это в первую очередь обусловлено фактическими затратами на производство этой продукции", — отметил экономист Олег Пендзин в комментарии "ТСН".

Также эксперт пояснил, что на цену влияет сезонность, подъем цен на зерновые, а также цены на газ.

"Если правительство не вмешается в ситуацию с ценами на энергоносители, то ассоциации производителей вынуждены будут информировать правительство о повышении цен на их продукцию", — подчеркивает эксперт.

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В конце декабря Ассоциация птицеводов Украины уже уведомила правительство о критической ситуации. Однако надежда на то, что они получат дотации, появилась.

Читайте такжеЦены на водку, пиво и вино взлетят: украинцев предупредили о подорожании алкоголя"Птицеводство является одним из крупнейших потребителей газа. За год газ вырос в 12 раз. Мы являемся участниками этого обращения. Пока этот механизм не запущен, подготовка происходит на уровне документов. Но мы надеемся, что правительство будет способно хотя бы на три-четыре месяца. запустить механизм.", — говорит исполнительный директор Ассоциации птицеводов Украины Сергей Карпенко.

По его словам, если птицеводов услышат, то снижение цен на яйца украинцы увидят уже в феврале.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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