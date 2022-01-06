В Украине резко обвалились цены на сахар, но сильно подорожали яйца: что происходит на прилавках

С 1 января в супермаркетах изменились цены на самые популярные товары.
В Украине после Нового года изменились цены на сахар и куриные яйца в крупных супермаркетах страны.
Средняя стоимость кристаллического сахара по сравнению с декабрем снизилась, составив 25,62 грн/кг, тогда как в прошлом месяце она была зафиксирована на уровне 26,37 грн/кг. А вот за три килограмма такого сахара придется отдать немного больше – 81,80 грн (в декабре – 80,49 грн). Об этом свидетельствуют данные на портале Минфин.
Цены на яйца в Украине
Также изменилась стоимость яиц, но в худшую сторону. Так, средние цены на куриные яйца торговой марки Квочка (С1 10 шт) составляют 41,03 грн (декабрь – 39,77 грн). За куриные яйца торговой марки Ясенсвит (С1 10 шт) придется отдать 41,36 грн (декабрь – 38,82 грн), 18 шт – 73,66 грн (декабрь – 68,93 грн), 30 штук – 119,15 грн (декабрь – 113,16 грн).
Ранее экономист Григорий Кукуруза спрогнозировал, что в 2022 году в Украине вырастут цены на продукты питания, но темпы инфляции будут замедляться.
"Ключевым является то, что заработные платы и доходы населения должны стать быстрее, чем темпы инфляции", - рассказал экономист.
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