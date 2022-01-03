УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Цены на продукты взлетят: украинцам дали мрачный прогноз и назвали сроки

3 января 2022, 15:48
Прослушать новость
Остановить

Цены на внутреннем рынке будут равняться на рынок внешний, считает Григорий Кукуруза.

Магазин, продукты
В Украине прогнозируют рост цен на продукты / ua.depositphotos.com

В 2022 году в Украине прогнозируется рост цен на продукты питания, заявил экономист Григорий Кукуруза.

В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что в 2022 году цены на полках продолжат расти, но сами темпы инфляции будут замедляться.

"Ключевым является то, что заработные платы и доходы населения должны стать быстрее, чем темпы инфляции", - рассказал экономист.

Также он рассказал о росте цен на некоторые продукты в Украине.

"Эти товары простейшие - пшеница, кукуруза, подсолнечное масло, а также продукты животноводства - курица, говядина и т.д. Эти продукты полностью привязаны к мировым ценам. И каждый аграрий понимает, что плюс-минус логистическая надбавка - цена на внутреннем рынке должна полностью равняться его возможности заработка на внешнем рынке…", - добавил Кукуруза.

Реклама

Читайте такжеХлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожания

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Читайте еще:

viber
продукты питания цены на продукты
Сейчас вы просматриваете новость «Цены на продукты взлетят: украинцам дали мрачный прогноз и назвали сроки». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Доллар резко взлетит: украинцам назвали сроки девальвации гривныДоллар резко взлетит: украинцам назвали сроки девальвации гривны Как правильно загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно непременно сбылосьКак правильно загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно непременно сбылось В моду на весну-лето 2022 входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникВ моду на весну-лето 2022 входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздник Весна заскочит в Украину уже 1 января: регионы ждет резкое потепление почти до +10Весна заскочит в Украину уже 1 января: регионы ждет резкое потепление почти до +10 Почему не нужно выбрасывать жидкость от консервированного горошка и как ее использоватьПочему не нужно выбрасывать жидкость от консервированного горошка и как ее использовать
16:51

"Не хочу становиться заложником Кремля": украинский журналист Цимбалюк покинул Россию

16:28

Вместо шампанского была вода, кормили вне съемок: как снимали новогоднее поздравление президента

16:25

В Кривом Роге отец зверски изнасиловал свою маленькую дочьВидео

16:20

"Береш ЗЕленого за голову": Порошенко выложил странные мемы с топором и ножомВидео

15:48

Цены на продукты взлетят: украинцам дали мрачный прогноз и назвали срокиВидео

Реклама
15:45

В США двойняшки родились в разные годы, потому что сестренка "опоздала" на 15 минут после брата

15:35

Предотвращение ядерной войны: лидеры пяти страны выступили против гонки вооруженийВидео

15:06

В Ровенской области мужчину насмерть привалило стволом, когда он срезал дерево

14:57

Приметы на 4 января: что нельзя делать в день святой Анастасии и как не попасть в бедуВидео

14:44

В ФРГ анонсировали переговоры с Францией и РФ по Украине

14:41

Настя Каменских в ошеломительном золотом платье приковала к себе влюбленный взгляд Потапа

14:29

Самый вкусный и очень полезный узвар на Рождество 2022: готовить всего 10 минутВидео

14:24

Под Киевом загорелся гостиничный комплекс с людьмиФотоВидео

14:10

Любовный гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – поход в загс, Близнецам – ревность, Рыбам – роман с другомВидео

13:56

Звезда Сватов Анна Кошмал в откровенном костюме поздравила фанатов, лежа на диване

13:55

Укрзализныця влипла в скандал из-за российской попсы в вагонах поезда

13:00

Гороскоп на завтра, 4 января 2022: Львам – неординарные события, Весам – особенный день, Скорпионам – деньгиВидео

12:57

Новая почта изменила условия доставки: что нужно знать о новых тарифахВидео

12:53

Защита Украины от РФ и роль США: в ОП рассказали подробности разговора Зеленского и Байдена

12:39

Украинцам рассказали, как налог на сахар повлияет на стоимость газировкиВидео

Реклама
12:27

Канцлер Германии Шольц планирует встречу с Путиным: СМИ узнали сроки

12:16

Голая Мила Йовович поздравила фанатов с Новым годом из ванной

12:03

Лунный гороскоп на неделю 3-9 января: Овнам – исполнение желаний, Скорпионам – деньги, Водолеям – сказочный сюрпризВидео

11:57

Депутат ОПЗЖ зашкварился поздравлением с Новым годом на фоне видео с Путиным

11:45

Во Львовской области скорая сбила пешехода

11:30

После Нового года в Украине резко подорожали овощи: что стоит дороже всего

11:27

"Петя спит": Зеленский заинтриговал первым фото в 2022 году

11:27

Гороскоп Таро на неделю 3-9 января: Близнецам – подарки, Весам – потери, Козерогам – серьезный разговорВидео

11:20

Когда в Украину вернется зима с морозами и снегопадами: синоптик назвал датыВидео

11:18

София Ротару показала семью в полном составе - "засветилась" даже избранница красавца-внука

10:57

В Украине дорожает алкоголь: за водку и пиво придется платить большеВидео

10:45

Нам уже не избежать локальной горячей войнымнение

10:26

День Соборности Украины 2022: дата, будет ли выходной

10:22

Украину накроют шквалы и ледяные дожди: синоптик уточнил прогноз погоды на январьВидео

10:09

Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски

09:42

Войска РФ на границе Украины: в ФРГ предупредили о мощном ответе ЕС и НАТОВидео

09:40

"Они действуют как хулиганы": Россию и Иран назвали самыми большими вызовами для США в 2022 году

09:25

Гороскоп на январь 2022 для всех знаков Зодиака: Львам – денежная удача, Скорпионам – обман, Водолеям – счастьеВидео

09:16

Экономические и социальные вызовы 2022 года: почему украинцы обречены беднеть

08:57

Кто рискует остаться без пенсии в 60 лет: украинцам повышают пенсионный возрастВидео

Реклама
08:46

В Киеве могут ввести спецпропуски на транспорт

08:43

Финансовый гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – обман, Скорпионам – риск, Стрельцам – удачная находкаВидео

08:05

В США предложили ударить по режиму Путина "невиданными" санкциямиВидео

07:55

Триумф, щедрые подарки и внутреннее пробуждение: Таро прогноз для Весов на 2022 годВидео

07:53

Уже совсем скоро: британский профессор назвал сроки окончания пандемии COVID-19

07:45

Взлетят на 50%: какие продукты резко подорожают в 2022 годуВидео

07:38

Гороскоп на сегодня, 3 января 2022: Близнецам – риск, Львам – расходы, Весам – вещие сныВидео

07:21

Жириновский назвал удачную дату для нападения на Украину, чтобы "принудить Киев к миру"

07:10

Рост доходов, соперничество на работе и щедрые подарки: гороскоп Таро для Скорпионов на 2022 год

06:47

После разговора с Байденом Зеленский заявил об "особых отношениях" Украины и СШАВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять