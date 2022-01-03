Цены на продукты взлетят: украинцам дали мрачный прогноз и назвали сроки

В Украине прогнозируют рост цен на продукты / ua.depositphotos.com

В 2022 году в Украине прогнозируется рост цен на продукты питания, заявил экономист Григорий Кукуруза.

В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что в 2022 году цены на полках продолжат расти, но сами темпы инфляции будут замедляться.

"Ключевым является то, что заработные платы и доходы населения должны стать быстрее, чем темпы инфляции", - рассказал экономист.

Также он рассказал о росте цен на некоторые продукты в Украине.

"Эти товары простейшие - пшеница, кукуруза, подсолнечное масло, а также продукты животноводства - курица, говядина и т.д. Эти продукты полностью привязаны к мировым ценам. И каждый аграрий понимает, что плюс-минус логистическая надбавка - цена на внутреннем рынке должна полностью равняться его возможности заработка на внешнем рынке…", - добавил Кукуруза.

Реклама

Читайте такжеХлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожания

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Читайте еще: