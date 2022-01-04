Рекордные цены на сало: украинцев ошарашили заоблачным подорожанием

В Украине рекордно подорожало сало / УНИАН

В канун новогодних праздников в Украине стоимость сала взлетела до рекордных показателей.

За килограмм отечественного "деликатеса" продавцы не стесняясь просили по 380 гривен. Вместе с тем в январе после праздников ценник на сало снизится, пишет Agrotrend.

Отмечается, что за последние пять лет сало в нашей стране подорожало почти втрое. Если раньше сало стоило дешевле мяса, то сейчас цены сравнялись.

Торговцы реализуют сало упакованными по 200 граммов кусочками за 76 грн, чтобы больше заработать. На районных базарах и ярмарках можно найти сало по 160 грн за кило или чуть дешевле. Отборное "генеральское" сало стоит от 250 грн за килограмм.

В чем причина резкого подорожания сала

При этом высокие цены на сало обусловлены не только повышенным спросом. За 2021 год поголовье свиней на домашних дворах значительно сократилось – на 10%, по сравнению с 2022 годом.

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Подчеркивается, что дляя производства сала в Украине берется только отечественное сырье. Чтобы сало было ароматным и с прорастью, свиней отбирают преимущественно из частных подворий. Берутся породы, откормленные на натуральных продуктах. Корм для свиней тоже дорожает, поэтому отдавать животных даром хозяева не хотят.

Для того чтобы вырастить из маленького поросенка 120-килограммового кабанчика, нужно потратить тонну зерна, на что уйдет 6-7 тыс. грн. При этом аграрии утверждают, что дефицита сала на рынке не будет.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что, цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.

В сентябре в годовом выражении цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%.

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