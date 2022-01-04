УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Рекордные цены на сало: украинцев ошарашили заоблачным подорожанием

4 января 2022, 14:53
Прослушать новость
Остановить

За килограмм отечественного "деликатеса" продавцы не стесняясь просили по 380 гривен.

Сало
В Украине рекордно подорожало сало / УНИАН

В канун новогодних праздников в Украине стоимость сала взлетела до рекордных показателей.

За килограмм отечественного "деликатеса" продавцы не стесняясь просили по 380 гривен. Вместе с тем в январе после праздников ценник на сало снизится, пишет Agrotrend.

Отмечается, что за последние пять лет сало в нашей стране подорожало почти втрое. Если раньше сало стоило дешевле мяса, то сейчас цены сравнялись.

Торговцы реализуют сало упакованными по 200 граммов кусочками за 76 грн, чтобы больше заработать. На районных базарах и ярмарках можно найти сало по 160 грн за кило или чуть дешевле. Отборное "генеральское" сало стоит от 250 грн за килограмм.

В чем причина резкого подорожания сала

При этом высокие цены на сало обусловлены не только повышенным спросом. За 2021 год поголовье свиней на домашних дворах значительно сократилось – на 10%, по сравнению с 2022 годом.

Реклама

Подчеркивается, что дляя производства сала в Украине берется только отечественное сырье. Чтобы сало было ароматным и с прорастью, свиней отбирают преимущественно из частных подворий. Берутся породы, откормленные на натуральных продуктах. Корм для свиней тоже дорожает, поэтому отдавать животных даром хозяева не хотят.

Для того чтобы вырастить из маленького поросенка 120-килограммового кабанчика, нужно потратить тонну зерна, на что уйдет 6-7 тыс. грн. При этом аграрии утверждают, что дефицита сала на рынке не будет.

Читайте такжеСало в Украине становится дефицитом: ждать ли нового взлета цен

Напомним, ранее сообщалось о том, что, цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.

В сентябре в годовом выражении цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%.

Читайте такжеСало по 500 гривен за кило: киевлян шокировали космическими ценами

Читайте еще:

viber
сало продукты питания цены на продукты
Сейчас вы просматриваете новость «Рекордные цены на сало: украинцев ошарашили заоблачным подорожанием». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Привлечете богатство и удачу: три вещи, которые надо сделать после Нового года 2022Привлечете богатство и удачу: три вещи, которые надо сделать после Нового года 2022 Финансовый гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – обман, Скорпионам – риск, Стрельцам – удачная находкаФинансовый гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – обман, Скорпионам – риск, Стрельцам – удачная находка Исполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздникиИсполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздники Злату Огневич с раздвинутыми ногами и открытым ртом высмеяли фанаты за неудачный образЗлату Огневич с раздвинутыми ногами и открытым ртом высмеяли фанаты за неудачный образ Гороскоп Зеленского на 2022 год: астролог сделал предсказание для президентаГороскоп Зеленского на 2022 год: астролог сделал предсказание для президента
15:16

Самый вкусный салат на Рождество Христово 2022: невероятно простой рецепт

15:06

Слава Каминская похвасталась идеальными ногами и осиной талией в купальнике

15:04

Из-за роста цены на газ Казахстан поглотили массовые протестыВидео

14:53

Рекордные цены на сало: украинцев ошарашили заоблачным подорожаниемВидео

14:35

Украинцам взвинтили налоги: кто и почему заплатит большеВидео

Реклама
14:15

Украинки получат доплату в 9% за повышение пенсионного возраста: кто именно

14:14

Православный календарь на январь 2022: важные церковные праздники и даты

14:12

Солист Maneskin Дамиано Давид показал редкий снимок с возлюбленной

13:57

Цифры в платежках взлетели на 500 гривен: в Украине рекордно подорожала доставка газаВидео

13:38

В Украине вводят бустерную дозу COVID-вакцины для людей старше 60 лет

13:26

Сняла белье и сходила в туалет: во Львове девушка осквернила памятник Бандере

13:04

В Полтаве объявили тендер на "Большую стройку" новой взлетно-посадочной полосы аэропорта

13:00

Гороскоп на завтра, 5 января 2022: Близнецам – ошибки, Девам – прибавка к зарплате, Скорпионам – развлеченияВидео

12:57

Сначала избил, а потом зарезал: во Львовской области сын жестоко расправился с собственным отцомФото

12:56

В Сети возмутились из-за гор мусора после празднования у главной елки в центре КиеваВидео

12:40

Как Швейцария спасла дочь Медведчукамнение

12:40

Выходные в январе 2022 в Украине: сколько дополнительных дней отдыха принесут новогодние праздники

12:38

Налоговая запустит проверки компаний и ФОПов: кого из них коснется

12:38

Влад Яма чуть не умер во время новогоднего концертаВидео

12:20

Привлечете удачу и богатство: пять вещей, которые нужно успеть сделать до Рождества 7 январяВидео

Реклама
12:19

Кличко выпустил календарь на "2222 год" с коллекцией своих ляпов

12:16

Дикий пранк в Днепре: школьник плюнул в лицо продавца киоска и нарвался на неожиданную ответкуВидео

11:45

"Выгонять таких "дипломатов" надо": Ярош жестко разнес посла Израиля

11:42

Морозы до -15: прогноз погоды в Украине на рождественскую неделю

11:39

День ангела в январе 2022 по церковному календарю: именинники месяца

11:32

Дочь Сумской показала идеальную фигуру в соблазнительном тигровом мини

11:21

Как поливать орхидею зимой и не загубить тропическую красавицуВидео

10:58

Украина рискует потерять безвиз из-за потока нелегалов: в ГМС раскрыли худший сценарийВидео

10:39

Священник поил аспиранта настойками и отвез к себе домой: новые детали секс-скандала в УПЦ МПВидео

10:29

В Одессе продавцы облили соляркой и выкинули тысячи елок

10:05

Украине пора дать место за столом НАТО – РасмуссенВидео

09:52

В мире нашли смесь коронавируса и гриппа: что такое "флурона" и какие у нее симтомы

09:48

Соратник гриппа: что будет с коронавирусом в Украине в 2022 году

09:43

Лунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяца

09:42

От конъюнктивита до выпадения волос: названы самые нетипичные симптомы ОмикронаВидео

09:33

Медведчук пожаловался, что Швейцария аннулировала его дочери учебную визуВидео

09:03

Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают

08:56

Нутрициолог объяснила, кому категорически нельзя есть сливочное маслоВидео

08:50

Резня на Николаевщине: всплыли неожиданные детали убийства на новогодней дискотекеВидео

08:39

Гороскоп на сегодня, 4 января 2022: Львам – неординарные события, Весам – особенный день, Скорпионам – деньгиВидео

Реклама
08:07

В США анонсировали санкционный удар по Северному потоку-2Видео

07:57

Украину зальют дожди, на термометрах - "плюсы": синоптик уточнил прогноз погоды до РождестваВидео

07:45

Путин все проиграл вчистуюмнение

07:11

На Закарпатье посреди зимы зацвели подснежники

06:48

Иллюзия стабильности гривны и начало конца доллара: каким будет курс основных валют в 2022 годумнение

06:36

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса: что о нем известно

06:01

Самые модные стрижки 2022 для женщин после 50 лет с потрясающим омолаживающим эффектомФото

05:40

Самый вкусный и очень полезный узвар на Рождество 2022: готовить всего 10 минутВидео

05:30

Как преодолеть стресс на работе: топ-10 советов психологов

05:10

Гороскоп Таро для Козерогов на 2022 год обещает им карьерный рост и глобальные переменыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять