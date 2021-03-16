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Детский омбудсмен рассказал подробности скандала с 8-летней девочкой

16 марта 2021, 20:44
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Кулеба считает, что для пресечения подобных ситуаций нужно специальное законодательство.

Николай Кулеба
Николай Кулеба рассказал подробности детского скандала / УНИАН

Полиция открыла производство по факту "отношений" 8-летней модели и 13-летнего блогера, чьи фото и видео в Instagram привлекли всеобщее внимание и вызвали возмущение.

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба считает, что эта ситуация может послужить примером для других подростков, и государство должно пресекать подобные вещи.

"Правоохранители расследуют ситуацию, социальные службы встречаются с матерью, будут общаться с детьми, нам надо выяснить все обстоятельства. Это очень провокационная ситуация, она вообще за гранью здравого смысла. Ясно, что за всем стоят взрослые, которые пишут сценарии, рассказывают детям, что нужно говорить, как стоять, снимают квартиру для детей, продюсируют. Это неприемлемо для детей такого возраста. Понятно, что все дети хотят выглядеть взрослыми, но не таким путем, когда ты показываешь обнаженные части тела, целуешь взрослого парня, который почти в два раза старше", - сказал омбудсмен, передает Украина 24.

По словам Кулебы, государство должно реагировать на такие события, так как может появиться опасный прецедент, и другие подростки в погоне за популярностью будут поступать подобным образом.

Читайте такжеКулеба заявил о возможном русском следе в романе 8-летней модели и 13-летнего блогера

"Учитывая, что миллионы просмотров у этих фото и видео, они могут привести к попыткам подростков повторить то, что происходит, заработать себе лайки и деньги. Государство не может такое допустить. И сегодня на уровне центральных органов и парламента мы обсуждаем вопрос, каким образом государство может урегулировать, каким способом, что для этого нужно сделать. Возможно, нужны изменения в законодательство, сейчас юристы этим занимаются", - сказал омбудсмен.

Также Кулеба отметил, что с детьми будет работать психолог.

Милана Маханец и Паша Пай - о чем ранее сообщал Главред:

  • 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публикуют в социальных сетях снимки, на которых демонстрируют объятия и поцелуи. Ранее сама девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться и якобы "спят вместе".
  • Мать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь, и они сами разберутся".
  • Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что за отношениями восьмилетней украинки Миланы и ее возлюбленного, 13-летнего блогера Паши, может стоять серьезный бизнес – кто-то зарабатывает деньги на этой скандальной истории.

скандал блогеры Николай Кулеба
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