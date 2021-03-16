Скандальный детский роман: дедушкой 8-летней модели оказался топ-чиновник

Дедушкой модели оказался чиновник из Рады / Фото instagram.com/milamaxanets

Дедушкой скандальной 8-летней модели Милены, которую обсуждают из-за ее романа с 13-летним мальчиком, оказался главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко

"Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть свое какое-то мнение", - так прокомментировал изданию Сегодня ситуацию с Миленой и ее бойфрендом дедушка.

Сама Милена также прокомментировала волну обсуждения и заявила, что их роман задумывался ради хайпа, но потом они и правда привязались друг к другу.

Милана Маханец и Паша Пай - что о них известно:

Милана Маханец – модель. Девочка снимается для брендов детской одежды. У нее почти 500 тысяч подписчиков в Instagram, у Паши – почти 32 тысячи. Популярными дети стали через соцсеть Like: там у девочки почти шесть миллионов фолловеров, у парня – полмиллиона.

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