Скандальный детский роман: дедушкой 8-летней модели оказался топ-чиновник

По словам дедушки девочки, он не особо интересуется отношениями внучки с 13-летним мальчиком. Он ссылается на то, что у ее мамы есть на этот роман свои взгляды.
Дедушкой скандальной 8-летней модели Милены, которую обсуждают из-за ее романа с 13-летним мальчиком, оказался главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко
"Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть свое какое-то мнение", - так прокомментировал изданию Сегодня ситуацию с Миленой и ее бойфрендом дедушка.
Сама Милена также прокомментировала волну обсуждения и заявила, что их роман задумывался ради хайпа, но потом они и правда привязались друг к другу.
Милана Маханец и Паша Пай - что о них известно:
Милана Маханец – модель. Девочка снимается для брендов детской одежды. У нее почти 500 тысяч подписчиков в Instagram, у Паши – почти 32 тысячи. Популярными дети стали через соцсеть Like: там у девочки почти шесть миллионов фолловеров, у парня – полмиллиона.
Скандалы с блогерами - о чем ранее писал Главред:
- 15-летняя блогерша Елизавета Леоненко обматерила украинский язык и тех людей, которые на нем говорят. Через несколько дней Леоненко признала, что совершила ошибку, и извинилась за свои слова.
- Блогерша Таисия Онацкая, которая записывает свои видео под ником di.rubens, попала в черный список сайта "Миротворец" после того, как появилось видео, на котором она выбирала между Украиной и Россией. Девушка выбрала Россию, чем вызвала грандиозный скандал.
- В Киеве блогерша разгромила съемную квартиру в жилом комплексе. Девушка устроила в арендованной квартире настоящий бардак – она сыпала муку на кровать и бросала яйца в потолок и зеркала. Так девушка попыталась отомстить арендодателю-мошеннику.