Директор гимназии во Львове "попала" на 34 тысячи гривен штрафа из-за невакцинированных сотрудников

Суд признал директора виновной в запуске учебного процесса в нарушение правил по вакцинации в школах / pixabay

Директора гимназии Святой Софии во Львове оштрафовали на 34 тысячи гривен. Причиной тому является начало учебного процесса в школе, где не были вакцинированы 80% сотрудников, как того требуют власти.

Как указано в решении Галицкого районного суда города Львова, директора гимназии Святой Софии города Львова признали виновной в нарушении требований карантина, предусмотренных п/п 151 п. 3 постановления Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 года. Директор допустила начало учебного процесса в школе, где не было вакцинировано от коронавируса 80% сотрудников.Читайте такжеВ Украине хотят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации: в ОАСК сообщили подробности

Согласно постановлению суда, теперь директор должна заплатить 34 тысячи гривен штрафа. Сама она на заседание суда не пришла.

Вакцинация учителей от COVID-19

В июле Министерство здравоохранения запустило требование, согласно которому с 1 сентября 2021 года школы в Украине должны работать только при условии соблюдения правила, предполагающего вакцинацию от коронавируса 80% персонала учебного заведения.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин говорил о том, что школы с невакцинированными педагогами работать не будут. Причем не важно, в какой из эпидемиологических зон находится учебное заведение.

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Кабмин 22 сентября одобрил решение об обязательной вакцинации против COVID-19 в Украине. Прививки должны сделать работники учебных заведений, центральных органов власти и их подразделений на местах, а также сотрудники местных государственных администраций.

В Минздраве 23 сентября уточнили, что в связи с переходом страны в желтую зону карантина, учителям для работы в школе потребуется предъявить сертификат вакцинации об одной или двух дозах прививки от коронавируса, либо справку о выздоровлении от COVID-19.