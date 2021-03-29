До какого числа ситуация с COVID-19 в Украине будет ухудшаться - Минздрав

В Минздраве ответили, когда кончится обострение ситуации с COVID-19 / УНИАН

В Украине минимум до 15 апреля будет длиться фаза обострения эпидемиологической ситуации из-за COVID-19. Такой прогноз в эфире канала Украина 24 озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, аналитики Минздрава ожидают роста количества больных коронавирусом в течение ближайших двух недель.

"Мы прогнозируем рост количества больных в течение двух недель минимум. То есть, до 15 апреля мы точно понимаем, что у нас будет обострение ситуации", - сказал министр.

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