До какого числа ситуация с COVID-19 в Украине будет ухудшаться - Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов озвучил прогноз аналитиков ведомства по поводу даты, до которой ситуация с COVID-19 в Украине будет ухудшаться.
В Украине минимум до 15 апреля будет длиться фаза обострения эпидемиологической ситуации из-за COVID-19. Такой прогноз в эфире канала Украина 24 озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, аналитики Минздрава ожидают роста количества больных коронавирусом в течение ближайших двух недель.
"Мы прогнозируем рост количества больных в течение двух недель минимум. То есть, до 15 апреля мы точно понимаем, что у нас будет обострение ситуации", - сказал министр.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Коронавирус в Украине за 28 марта выявили у 8 346 жителей страны. В том числе заболели 344 ребенка и 140 медработников.
- Всего на данный момент от последствий COVID-19 в Украине скончались 32132 людини.
- На прошлой неделе коронавирус в Украине установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее суточное число больных за все время эпидемии.
- Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова позднее объяснила,почему данным статистики не стоит доверять.
- 25 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил - на данный момент вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно.
Автор: Дмитрий Видоменко