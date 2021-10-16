УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Добро пожаловать в ад": волонтер шокировала откровением об эпидемии COVID-19

16 октября 2021, 22:19
Прослушать новость
Остановить

В Харькове больных с ковидом уже некуда госпитализировать, сообщила Леся Литвинова.

Смерть, коронавирус
/ Reuters

В Харькове сложилась критическая ситуация с обеспечением кислородными концентраторамипациентов с коронавирусом.

Как пишет в Facebook волонтер Леся Литвинова, в городе больных с ковидом уже некуда госпитализировать.

По ее словам, на ситуацию не могут повлиять никакие деньги, связи, знакомства, а также звонки.

"Система не справилась. Умирать придется дома", - пишет волонтер.

Она также пояснила, что в зоне опасности находятся пожилые люди: "Делайте уже хоть что-то сами. Заприте дома своих стариков, приносите им продукты под дверь и отнимите ключи от квартиры. Думаю, что кто-то должен это сказать вслух. Почему бы не я. На них не будут тратить ресурс. Выбирая между беременной девочкой и стариком, выберут девочку".

Реклама

"Ограничьте контакты. Пофиг что там решают по карантинным мерам. Красная зона, оранжевая, зеленая. Переждите. Сделайте все, чтоб не пополнить статистику. Кино, кафе, маркет, тусовки того не стоят. Встретитесь с друзьми позже. Проведаете крестника позже. Бухнете на корпоративе позже. Простите те, кому кажется, что мы невежливы или недостаточно тактичны. У нас нет времени по часу всем объяснять, что делать. Могу помочь — сказала алгоритм. Не могу — простите, вам не повезло. Можете проклинать, если полегчает. Добро пожаловать в ад", - добавила Литвинова.

Читайте также"Заканчивается плохо": эксперт предупредил о катастрофе с COVID-госпитализациями в Украине

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро субботы, 16 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 983 жителей страны. В том числе заболели 1105 детей и 204 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1321), Харьковской (1293), Львовской (927), Запорожской (917) и Херсонской (831) областях.

viber
новости Харькова коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «"Добро пожаловать в ад": волонтер шокировала откровением об эпидемии COVID-19». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые модные сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край светаСамые модные сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край света "Обновят исторические рекорды": в Украине прогнозируют запредельные цены на огурцы и помидоры"Обновят исторические рекорды": в Украине прогнозируют запредельные цены на огурцы и помидоры Цены на яблоки проломили трехлетнее "дно": что происходитЦены на яблоки проломили трехлетнее "дно": что происходит Нас ждёт "веселая" зимаНас ждёт "веселая" зима Почему важно остановить "носокизацию" Дня защитника УкраиныПочему важно остановить "носокизацию" Дня защитника Украины

Последние новости

22:19

"Добро пожаловать в ад": волонтер шокировала откровением об эпидемии COVID-19

22:12

Психотерапевт перечислила симптомы депрессии после COVID-19

22:12

Приметы на 17 октября: что нельзя делать в Ерофеев день и как не попасть в беду Видео

21:29

"Заканчивается плохо": эксперт предупредил о катастрофе с COVID-госпитализациями в Украине Видео

21:09

В городе просто беда: в Одессе печальная ситуация с коронавирусом

Реклама
20:37

Жесткий карантин и решение по транспорту: Запорожье окажется в "усиленной" красной зоне Видео

20:36

Нашли мертвым в доме: СМИ рассказали о загадочной смерти известного дипломата в Киеве Видео

20:02

В России более 15 человек скончалось после отравления спиртом

19:46

Пенсионерка-тусовщица: в Киеве умерла знаменитая модель и светская львица

19:33

Миграционный удар и защита от Лукашенко и Путина: в Польше объяснили планы по границе с Беларусью Видео

19:21

На этой планете слишком много людей мнение

19:18

Отопительный сезон: в Кабмине бьют тревогу из-за нехватки угля

18:49

Киев захлестнет пик заболеваемости COVID-19: Рубан назвал сроки усиления карантина Видео

18:44

Саакашвили плохо: экс-президент Грузии согласился на требования врачей

18:32

Шантаж Газпрома обрушил рынок газа Европы: в Польше заявили о повороте США по СП-2 при Байдене Видео

18:06

В Черновцах на ходу обстреляли автомобиль, есть пострадавшие

17:55

Украинцам могут уменьшить пенсии: кому не повезет Видео

17:32

В Польше в жутком ДТП погибла украинка

17:08

Водитель-неадекват выгнал пассажиров: в Запорожье наказали маршрутчика-матерщинника Видео

16:52

Красная зона и жесткий карантин: в Одессе назвали сценарий остановки нашествия COVID-19 на город Видео

Реклама
16:41

Как невакцинированным попасть в другой город с 21 октября: Ляшко назвал единственное условие Видео

15:58

Украина "задавит" Россию в Гааге: Кулеба жестко предупредил Москву о мощном ударе Видео

15:55

Мягкая зима и бесснежный Новый год: синоптик уточнила прогноз погоды для Украины на пару месяцев

15:45

В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двоих человек: пострадал известный историк, его друг погиб

15:22

Самые модные сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край света Фото

15:05

Путин забросил ноги на стол и издевается над Западом мнение

15:00

Гороскоп на 17 октября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления, сплетни или ревность Видео

14:47

Газовый кризис еще сотрясет Европу: в РФ разразились условием для ЕС по газу и призвали к "диалогу" Видео

14:36

Кровавая стрельба в Киеве: неизвестные изрешетили маршрутку, есть раненый

14:31

Украина готовится к большой войне: Арестович сообщил о проработке 9 сценариев российской агрессии Видео

13:44

Обязательная вакцинация: в Минздраве рассказали, как получить справку о противопоказаниях Видео

13:25

Пил пиво в вагоне и буянил в поезде: в Харькове машинист метро побил пьяного пассажира Видео

13:10

Судья шоу Танці з зірками Максим Чмерковский рассказал, как в детстве чуть не лишился ноги Видео

12:31

Кива вспомнил Бандеру и устроил стрельбу с феерверком Видео

11:59

Ляшко предупредил украинцев о массовых карантинных рейдах: за отсутствие маски будут штрафовать Видео

11:54

Массовая вакцинация в обмен на отмену масочного режима: Ляшко назвал сценарий ослабления карантина Видео

11:36

Огненное ДТП на Закарпатье: среди жертв - участница венгерского талант-шоу и футболистка из Чопа

11:06

Тыква на Хэллоуин своими руками: как сделать самую страшную Видео

11:01

В Индонезии во время изучения реки утонули 11 детей

10:59

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября: неожиданное богатство, долги или выгодное предложение Видео

Реклама
10:46

Участница шоу Холостяк победила в конкурсе Мисс Украина Вселенная 2021: как выглядит красавица

10:23

"Никаких команд не надо": Данилов сделал заявление об ответном огне по боевикам "ЛДНР" на Донбассе

09:44

В США временно перестали делать подросткам прививки вакциной Moderna: в чем причина

09:26

На Закарпатье в страшной аварии заживо сгорели патрульный, военный и две девушки 17 и 18 лет

09:19

Гороскоп на 16 октября 2021 для всех знаков Зодиака: ошибки прошлого или проверка на прочность Видео

09:12

Значение имени Денис: судьба, характер и совместимость

08:43

"У нас будет 10 сложных дней": в СНБО рассказали, когда ждать начала пика новой волны коронавируса Видео

08:24

Коронавирус в Украине 16 октября: за сутки выявили почти 13 тыс. новых зараженных COVID-19

07:52

В США заявили, что вакцинация в 11 раз снижает риск смерти от последствий коронавируса Видео

07:45

Крах империи: возможен ли дефолт США мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять