"Добро пожаловать в ад": волонтер шокировала откровением об эпидемии COVID-19

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В Харькове сложилась критическая ситуация с обеспечением кислородными концентраторамипациентов с коронавирусом.

Как пишет в Facebook волонтер Леся Литвинова, в городе больных с ковидом уже некуда госпитализировать.

По ее словам, на ситуацию не могут повлиять никакие деньги, связи, знакомства, а также звонки.

"Система не справилась. Умирать придется дома", - пишет волонтер.

Она также пояснила, что в зоне опасности находятся пожилые люди: "Делайте уже хоть что-то сами. Заприте дома своих стариков, приносите им продукты под дверь и отнимите ключи от квартиры. Думаю, что кто-то должен это сказать вслух. Почему бы не я. На них не будут тратить ресурс. Выбирая между беременной девочкой и стариком, выберут девочку".

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"Ограничьте контакты. Пофиг что там решают по карантинным мерам. Красная зона, оранжевая, зеленая. Переждите. Сделайте все, чтоб не пополнить статистику. Кино, кафе, маркет, тусовки того не стоят. Встретитесь с друзьми позже. Проведаете крестника позже. Бухнете на корпоративе позже. Простите те, кому кажется, что мы невежливы или недостаточно тактичны. У нас нет времени по часу всем объяснять, что делать. Могу помочь — сказала алгоритм. Не могу — простите, вам не повезло. Можете проклинать, если полегчает. Добро пожаловать в ад", - добавила Литвинова.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро субботы, 16 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 983 жителей страны. В том числе заболели 1105 детей и 204 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1321), Харьковской (1293), Львовской (927), Запорожской (917) и Херсонской (831) областях.