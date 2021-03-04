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Дочь Кивы выиграла конкурс на важную должность в Полтаве

4 марта 2021, 11:49
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Екатерина Кива успешно сдала тестовое задание в конкурсе на важную должность в Полтавском городском совете - будучи при этом единственной участницей.

Кива
Илья Кива / УНИАН

Екатерина, дочь скандального нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, выиграла в конкурсе на должность директора Департамента по вопросам регистрации юридических лиц в городском совете Полтавы. Видеозапись собеседования была опубликована на YouTube.

3 марта конкурсная комиссия признала ее победительницей конкурса на замещение вакантной должности. Причем Екатерина была единственной, кто подал документы на конкурс.

Сообщается, что Кива успешно сдала тестовое задание и выполнила три практических задания на оценки "хорошо", "отлично" и "отлично", она получила 23 балла из 25 возможных.

В начале февраля Илья Кива подтверждал, что документы на конкурс подает его 27-летняя дочь Екатерина.

"Она взрослая, ей 27 лет. Она самостоятельно приняла это решение. Если выиграет конкурс — будет работать. Не выиграет — займется чем-то другим", — отметил нардеп.

Кива, дочь
Илья Кива с дочерью Екатериной / Instagram

К слову, Екатерина Кива закончила Харьковский национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и Национальную академию внутренних дел. С 2017 года работала в органах МВД. В сентябре 2020 года Кива уволилась с должности старшего инспектора отдела организации отбора и проведения аттестации в департаменте кадрового обеспечения полиции.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Илья Кива опубликовал неоднозначную историю из жизни своего деда Филиппа Кивы.
  • "Мой дед Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович, пройдя всю войну, в 45 году был так же отправлен во Львов, где его расстреляли местные жители, дед выжил, но память об этом осталась", — написал нардеп
  • До того Кива выступал с крайне эмоциональным и матерным комментарием по поводу того, что его бывшая секретарша Карина Дячун имеет судимость.
  • 4 февраля Кива прямо в Верховной Раде жестко обматерил журналиста проекта Bihus.info, когда тот задал ему вопрос об отмывании денег через конвертационные центры.

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