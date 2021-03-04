Дочь Кивы выиграла конкурс на важную должность в Полтаве

Илья Кива / УНИАН

Екатерина, дочь скандального нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, выиграла в конкурсе на должность директора Департамента по вопросам регистрации юридических лиц в городском совете Полтавы. Видеозапись собеседования была опубликована на YouTube.

3 марта конкурсная комиссия признала ее победительницей конкурса на замещение вакантной должности. Причем Екатерина была единственной, кто подал документы на конкурс.

Сообщается, что Кива успешно сдала тестовое задание и выполнила три практических задания на оценки "хорошо", "отлично" и "отлично", она получила 23 балла из 25 возможных.

В начале февраля Илья Кива подтверждал, что документы на конкурс подает его 27-летняя дочь Екатерина.

"Она взрослая, ей 27 лет. Она самостоятельно приняла это решение. Если выиграет конкурс — будет работать. Не выиграет — займется чем-то другим", — отметил нардеп.

Илья Кива с дочерью Екатериной / Instagram

К слову, Екатерина Кива закончила Харьковский национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и Национальную академию внутренних дел. С 2017 года работала в органах МВД. В сентябре 2020 года Кива уволилась с должности старшего инспектора отдела организации отбора и проведения аттестации в департаменте кадрового обеспечения полиции.

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