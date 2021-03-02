"Медики уезжают обслуживать европейские ж*пы": Кива поскандалил на публике

Илья Кива организовал очередной публичный скандал и обвинил власти Украины в том, что из-за их действий квалифицированные медики вынуждены уезжать в Европу.
Скандальный и одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива отличился экспрессивным заявлением в рамках митинга в поддержку недавно закрытых после санкций СНБО телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK. Как свидетельствует видео на его странице в Facebook, Кива прокричал множество критических высказываний в адрес нынешних властей Украины и стран Европы.
"Медицина уничтожена окончательно! Как следствие - неспособность власти сегодня справится с существующей проблемой пандемии. Доктора, которые получают мизерные зарплаты, их сегодня заставили увольняться с работы и выезжать на заработки. Страна теряет квалифицированный персонал, который сегодня должен обслуживать их европейские ж*пы! Экономика уничтожена, промышленности не существует. Правоохранительная система хромает", — заявил нардеп.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Илья Кива опубликовал неоднозначную историю из жизни своего деда Филиппа Кивы.
- "Мой дед Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович, пройдя всю войну, в 45 году был так же отправлен во Львов, где его расстреляли местные жители, дед выжил, но память об этом осталась", — написал нардеп
- До того Кива выступал с крайне эмоциональным и матерным комментарием по поводу того, что его бывшая секретарша Карина Дячун имеет судимость.