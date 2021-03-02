"Медики уезжают обслуживать европейские ж*пы": Кива поскандалил на публике

Илья Кива / УНИАН

Скандальный и одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива отличился экспрессивным заявлением в рамках митинга в поддержку недавно закрытых после санкций СНБО телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK. Как свидетельствует видео на его странице в Facebook, Кива прокричал множество критических высказываний в адрес нынешних властей Украины и стран Европы.

"Медицина уничтожена окончательно! Как следствие - неспособность власти сегодня справится с существующей проблемой пандемии. Доктора, которые получают мизерные зарплаты, их сегодня заставили увольняться с работы и выезжать на заработки. Страна теряет квалифицированный персонал, который сегодня должен обслуживать их европейские ж*пы! Экономика уничтожена, промышленности не существует. Правоохранительная система хромает", — заявил нардеп.

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