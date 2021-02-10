В центре Киева националисты заблокировали группу "титушек Кивы" / скриншот из видео

На Тверском тупике в столице Украины большая группа активистов радикально-националистической партии Национальный корпус заблокировала объект, в котором находятся активисты организации "Патриоты за жизнь". Ее возглавляет нардеп от партии ОПЗЖ Илья Кива.

Как сообщается в Telegram-канале Нацкорпуса, активисты политсилы пришли блокировать "вооруженных титушек – боевиков Кивы-Медведчука "

Кроме того, активисты ведут стрим с места событий. Участники активно расположились под забором здания. На месте инцидента дежурят множество правоохранителей.

"Нам стало известно, что силовые отряды под кураторством "ОПЗЖ" готовятся дестабилизировать ситуацию в Украине. Под видом поддержки закрытых телеканалов Zik, "112 Украина" и NewsOne в Киев стянули группы боевиков", — позднее сообщили на сайте Нацкорпуса.

Довольно скоро полицейские начали задерживать членов организации Патриоты За жизнь.

Сам Кива прокомментировал происходящие в своей традиционно-оскорбительной манере. Он утверждает, что члены организации Патриоты За жизнь собрались в Киев на спортивные сборы.

"Шлюхи ложкомойника Билецкого, пытаются сорвать спортивные сборы и соревнования ГО "Патриоты за Жизнь" в г. Киеве, очередная провокация проституток", - написал нардеп на своем канале в Telegram.

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