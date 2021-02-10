В центре Киева националисты заблокировали группу "титушек Кивы"

Свои действия активисты Нацкорпуса объясняют тем, что силовые отряды под кураторством "ОПЗЖ" готовятся дестабилизировать ситуацию в Украине.
На Тверском тупике в столице Украины большая группа активистов радикально-националистической партии Национальный корпус заблокировала объект, в котором находятся активисты организации "Патриоты за жизнь". Ее возглавляет нардеп от партии ОПЗЖ Илья Кива.
Как сообщается в Telegram-канале Нацкорпуса, активисты политсилы пришли блокировать "вооруженных титушек – боевиков Кивы-Медведчука "
Кроме того, активисты ведут стрим с места событий. Участники активно расположились под забором здания. На месте инцидента дежурят множество правоохранителей.
"Нам стало известно, что силовые отряды под кураторством "ОПЗЖ" готовятся дестабилизировать ситуацию в Украине. Под видом поддержки закрытых телеканалов Zik, "112 Украина" и NewsOne в Киев стянули группы боевиков", — позднее сообщили на сайте Нацкорпуса.
Довольно скоро полицейские начали задерживать членов организации Патриоты За жизнь.
Сам Кива прокомментировал происходящие в своей традиционно-оскорбительной манере. Он утверждает, что члены организации Патриоты За жизнь собрались в Киев на спортивные сборы.
"Шлюхи ложкомойника Билецкого, пытаются сорвать спортивные сборы и соревнования ГО "Патриоты за Жизнь" в г. Киеве, очередная провокация проституток", - написал нардеп на своем канале в Telegram.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Осенью 2020 года в Одесской области на территории одной из баз отдыха проходила конференция ОПЗЖ, в ходе которой произошел конфликт и столкновения националистов с полицией.
- Позднее полицейские задержали несколько десятков членов организации Патриоты За жизнь.
- Летом того же года возле Люботина Харьковской области неизвестные напали на микроавтобус, в котором ехали соратники нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы – члены общественного движения Патриоты – За Жизнь, пострадали три человека. Позже была задержана группа подозреваемых в совершении нападения.