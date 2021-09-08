Экологическая катастрофа: в Сумской области на поля с кукурузой разлилась нефть

В Сумской области произошел разлив нефти / УНИАН

В Сумской области произошел маштабный разлив нефти из-за аварии на предприятии Ахтырканефтегаз. Разлив произошел в результате разгерметизации нефтесборного коллектора, сообщает Госэкоинспекция.

После получения информации о разливе нефти специалисты Госэкоинспекции отправились с внеплановой проверкой на предприятие. Инспекторы обнаружили два места разгерметизации коллектора Бугроватовского месторождения в Ахтырском районе.

"Инспекцией установлено, что общая площадь загрязненных земель составила 0,35 га, на которых находится поле с кукурузой", - рассказали в ведомстве.

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Специалисты отобрали две пробы грунта на загрязненных участках и одну фоновую пробу. Сейчас работники предприятия Ахтырканефтегаз проводят сбор загрязненного нефтью грунта.

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"После получения результатов лабораторных исследований и нормативно-денежной оценки земель, Инспекцией будет рассчитан ущерб, обусловленный загрязнением почвы нефтепродуктами", - добавили в ведомстве.

Ранее Главред писал о том, что в Индийском океане у берегов райского острова Маврикий затонул танкер Wakashio, который перевозил около 4 тыс. тонн нефтепродуктов, а также 200 тонн дизельного топлива.

Утечка нефти стала причиной экологической катастрофы, власти острова объявили чрезвычайное положение.