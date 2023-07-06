Экс-депутат Госдумы пояснил, как на планы Путина влияет его окружение

По данным Пономарева, в окружении Путина оголтелых фанатов "русского величия и имперства" по типу секретаря Совбеза Николая Патрушева не так много.

https://glavred.info/ukraine/eks-deputat-gosdumy-poyasnil-kak-na-plany-putina-vliyaet-ego-okruzheniya-10483291.html Ссылка скопирована

Илья Пономарев считает, что окружение Путина имеет на него ограниченное влияние / коллаж скриншот YouTube, Главред

Окружение русского диктатора Владимира Путина ‒ в первую очередь его друзья, которых он сделал олигархами ‒ вряд ли оказывают на него сильное влияние в разрезе агрессивных планов. Об этом заявил координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев во время чата на Главреде.

"Прежде всего, я не уверен, что Илья Ковальчук уговорил Путина на полномасштабную войну. Ковальчук, конечно, мог играть в этом смысле негативную роль, подкидывая Путину разные псевдоисторические книжечки, но у меня нет информации о том, что он был центральной фигурой, которая подвигла Путина на это", ‒ считает он.

По данным Пономарева, в окружении Путина оголтелых фанатов "русского величия и имперства" по типу секретаря Совбеза Николая Патрушева не так много.

"В окружении Путина есть несколько диких людей, которые живут в воображаемом пространстве вроде Патрушева и говорят публично полную хрень. Но проблема в том, что они не только так говорят, но и так думают. А бо́льшая часть людей оценивает ситуацию более трезво, считая, что карьерные соображения более важны, поэтому они и играют всякую клоунаду", ‒ сказал он.

Пономарев убежден, что лютые и неадекватные пропагандистские заявления Дмитрия Медведева ‒ часть его хитрого плана.

"Например, за поведением Медведева я вижу совершенно осмысленную клоунаду, а не сумасшествие. На мой взгляд, он прикидывается и ждет момента, как Хрущев. Хрущев тоже вокруг Сталина гопак танцевал, но потом в нужный момент выстрелил. Мне кажется, такие настроения там сейчас являются доминирующими. Именно поэтому мы не должны этого допустить и не допустим", ‒ подытожил он.

Смотрите видео чата с Ильей Пономаревым на Главреде:

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский сказал, что война будет длиться до тех пор, пока Украина не одержит победу над страной-агрессором Россией.

По словам Зеленского, Москва должна капитулировать и вывести свои оккупационные войска с территорий украинского государства.

Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников отметил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление сразу на нескольких участках фронта.

По его мнению, украинская армия не пойдет на территорию России, а будет освобождать исключительно свои земли.

Сенатор США Линдси Грэм полагает, что Украина скоро покажет впечатляющие возможности ВСУ.

Как полагает политик, украинские войска уже в текущем году отбросят российских оккупантов и вернут под свой контроль стратегически важные позиции.

Другие новости: