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Эксперт объяснил хитрую многоходовку Кремля с привлечением США к переговорам по Донбассу

9 июля 2021, 04:42
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Минский процесс зашел в абсолютный тупик из-за РФ, уверен Константин Батозский.

Боевики ДНР
Боевики "ЛДНР" хотетя участвовать в переговорах с США / news.dn.ua

Представители оккупационных администраций "ЛДНР" поднимают вопрос об участии США в переговорах по Донбассу, выполняя многоходовку Кремля, заявил политолог Константин Батозский.

Как подчеркнул он в комментарии Сurrenttime, идея привлечь США возникла после встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом для того, чтобы максимально довести до США кремлевскую версию событий.

Эксперт говорит, что Минский процесс зашел в абсолютный тупик, потому что РФ не сдвигается в своей позиции ни на миллиметр и не демонстрирует ни одного жеста доброй воли, который мог быть интерпретирован как шаг к миру.

"Эта новость (о привлечении США к переговорам, - ред.) – это часть некоей многоходовочки, смысл ее нам еще предстоит понять. И это, конечно же, не имеет ничего общего с желанием как-нибудь приблизить мир со стороны страны-оккупанта, Российской Федерации", - утверждает политолог.

Он не исключил, что Кремль пытается повысить ставки в отношениях с Соединенными Штатами.

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"Все, чего добивается Кремль, это чтобы Соединенные Штаты в открытую выслушали людей с оккупированных территорий и представителей оккупационной российской администрации, которые выдают себя за некий, прости господи, народ Донбасса. И для Кремля это задача первоочередной важности. Таким образом Кремль показывает, что он – не сторона конфликта, что есть некий снова-таки, прости господи, народ Донбасса, с которым все должны разговаривать, а тот, кто с ним не хочет разговаривать", – добавил Батозский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что необходиммо внести изменения в Минские соглашения. Он добавил, что, помимо США, в нормандских переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада.

По мнению Зеленского, для разрешения российско-украинского конфликта на Донбассе следует проводить работу в рамках нормандского формата, вести прямой диалог с Путиным и подключать к вопросу Вашингтон.

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