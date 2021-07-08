Переговоры об участии США в консультациях по Донбассу: у Кравчука раскрыли вероятные сроки

США могут присоединиться к переговорам по Донбассу / УНИАН

Продолжаются переговоры по поводу привлечения США к переговорам по Донбассу, заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, консультации продолжаются на уровне политических советников в нормандском формате.

"Даже называлась фамилия – Виктория Нуланд как назначенное США лицо, руководящее вопросом решения кризиса на востоке Украины и в Крыму", - напомнил спикер украинской делегации в ТКГ.

Он пояснил, что конкретные новости по этому поводу могут появиться в августе после визита президента Украины в Соединенные Штаты и прямых переговоров с президентом США.

"Как я понимаю, мы хотим, чтобы США в том или ином виде были привлечены к вопросам, которые решаются в нормандском и минском форматах, приняли там активное участие и осуществили определенные усилия для того, чтобы вопросы, которые были подняты во время последнего парижского саммита, сдвинулись с места и начали реализовываться – прежде всего, гуманитарные вопросы и безопасность", - добавил Арестович.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что необходиммо внести изменения в Минские соглашения. Он добавил, что, помимо США, в нормандских переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада.

По мнению Зеленского, для разрешения российско-украинского конфликта на Донбассе следует проводить работу в рамках нормандского формата, вести прямой диалог с Путиным и подключать к вопросу Вашингтон.