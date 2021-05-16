Эксперт объяснил уязвимость ПВО Украины перед ракетным ударом РФ

Современных разработок ПВО на вооружении украинской армии нет.
В наследство от Советского Союза Украинаполучила часть зенитно-ракетных комплексов, ключевыми из которых являются ЗРК средней дальности Бук-М1, а также несколько модификаций системы С-300.
Как заявил в комментарии Радио Свобода заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, теоретически, зенитно-ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны, которые стоят на вооружении ВСУ, имеют возможности сбивать баллистические цели и крылатые ракеты.
"Но надо учитывать, что эти системы времен холодной войны. То есть, они изготовлены в Советском Союзе и, конечно, они заточены на те цели, которые существовали в то время - 50 лет назад. Сейчас, конечно, техника идет вперед и я не уверен, что те системы, которые у нас есть, могут эффективно отразить массированную ракетную атаку со стороны России", - говорит эксперт.
В свою очередь, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец пояснил, что ракета, которая снабжена твердым топливом, имеет определенное время хранения в таком состоянии.
"Я думаю, что время использования и хранения этих ракет уже по определенным показателям вышло за те границы, которые были определены при создании этих ракет. Эти временные рамки продолжались относительно тех или иных образцов ракетного вооружения, но в любом варианте критерием истины является практика", - добавил Згурец.
В материале также подчеркивается, что современных разработок на вооружении украинской армии нет, хотя по заявлениям отечественных производителей, они готовы решить эту задачу, но до госзаказа дело так и не доходит.
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Отвод войск РФ от границ Украины:
- Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
- В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
- Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.