Эксперт объяснил уязвимость ПВО Украины перед ракетным ударом РФ

Комплекс С-300 ВСУ / opk.com.ua

В наследство от Советского Союза Украинаполучила часть зенитно-ракетных комплексов, ключевыми из которых являются ЗРК средней дальности Бук-М1, а также несколько модификаций системы С-300.

Как заявил в комментарии Радио Свобода заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, теоретически, зенитно-ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны, которые стоят на вооружении ВСУ, имеют возможности сбивать баллистические цели и крылатые ракеты.

"Но надо учитывать, что эти системы времен холодной войны. То есть, они изготовлены в Советском Союзе и, конечно, они заточены на те цели, которые существовали в то время - 50 лет назад. Сейчас, конечно, техника идет вперед и я не уверен, что те системы, которые у нас есть, могут эффективно отразить массированную ракетную атаку со стороны России", - говорит эксперт.

В свою очередь, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец пояснил, что ракета, которая снабжена твердым топливом, имеет определенное время хранения в таком состоянии.

"Я думаю, что время использования и хранения этих ракет уже по определенным показателям вышло за те границы, которые были определены при создании этих ракет. Эти временные рамки продолжались относительно тех или иных образцов ракетного вооружения, но в любом варианте критерием истины является практика", - добавил Згурец.

В материале также подчеркивается, что современных разработок на вооружении украинской армии нет, хотя по заявлениям отечественных производителей, они готовы решить эту задачу, но до госзаказа дело так и не доходит.

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