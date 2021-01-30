Эксперт раскрыл очень плохой сценарий по Донбассу

Украина может полностью выполнить "Минск" и стать частью союзного государства, предупредил эксперт / Reuters

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов сообщил, что есть очень плохой сценарий относительно конфликта на части востока Украины.

Такой сценарий предусматривает выполнение минских соглашений в полном объеме и воплощение в жизнь предложения президента РФ Владимира Путина, поделился эксперт с Главредом.

По его мнению, в частности Украина может войти в состав союзного государства.

"…Очень плохой (сценарий по Донбассу – Ред.) – предусматривает выполнение "Минска" в полном объеме, а затем вхождение Украины в состав союзного государства (или что там нам предложит Путин)", – сказал Жданов.

Собеседник спрогнозировал, что конфликт на Донбассе в 2021-м будет оставаться замороженным, но РФ при первой же возможности будет усиливать обстрелы позиций защитников Украины.

Конфликт на Донбассе – что нужно знать

В 2014 году на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска.

Россия поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014-го на востоке украинского государства стартовала антитеррористическая операция. В конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.