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Эксперт раскрыл очень плохой сценарий по Донбассу

30 января 2021, 13:12
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В текущем году Россия будет усиливать обстрелы при первой же возможности, предупредил полковник запаса.

Украина может полностью выполнить Минск и стать частью союзного государства, предупредил Жданов – Новости Донбасса сегодня
Украина может полностью выполнить "Минск" и стать частью союзного государства, предупредил эксперт / Reuters

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов сообщил, что есть очень плохой сценарий относительно конфликта на части востока Украины.

Такой сценарий предусматривает выполнение минских соглашений в полном объеме и воплощение в жизнь предложения президента РФ Владимира Путина, поделился эксперт с Главредом.

По его мнению, в частности Украина может войти в состав союзного государства.

"…Очень плохой (сценарий по Донбассу – Ред.) – предусматривает выполнение "Минска" в полном объеме, а затем вхождение Украины в состав союзного государства (или что там нам предложит Путин)", – сказал Жданов.

Собеседник спрогнозировал, что конфликт на Донбассе в 2021-м будет оставаться замороженным, но РФ при первой же возможности будет усиливать обстрелы позиций защитников Украины.

Конфликт на Донбассе – что нужно знать

  • В 2014 году на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска.
  • Россия поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
  • В апреле 2014-го на востоке украинского государства стартовала антитеррористическая операция. В конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Минские соглашения

Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.

В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.


Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.

В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.

РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

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