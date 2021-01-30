Эксперт раскрыл очень плохой сценарий по Донбассу

В текущем году Россия будет усиливать обстрелы при первой же возможности, предупредил полковник запаса.
Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов сообщил, что есть очень плохой сценарий относительно конфликта на части востока Украины.
Такой сценарий предусматривает выполнение минских соглашений в полном объеме и воплощение в жизнь предложения президента РФ Владимира Путина, поделился эксперт с Главредом.
По его мнению, в частности Украина может войти в состав союзного государства.
"…Очень плохой (сценарий по Донбассу – Ред.) – предусматривает выполнение "Минска" в полном объеме, а затем вхождение Украины в состав союзного государства (или что там нам предложит Путин)", – сказал Жданов.
Собеседник спрогнозировал, что конфликт на Донбассе в 2021-м будет оставаться замороженным, но РФ при первой же возможности будет усиливать обстрелы позиций защитников Украины.
Конфликт на Донбассе – что нужно знать
- В 2014 году на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска.
- Россия поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
- В апреле 2014-го на востоке украинского государства стартовала антитеррористическая операция. В конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.
Минские соглашения
Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.
В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.
Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.
В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.
РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.