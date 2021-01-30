Плохой и очень плохой: два сценария разрешения конфликта на Донбассе

В 2021 году война на Донбассе не закончится / УНИАН

Если по состоянию на конец 2020 года конфликт на Донбассе был заморожен, то в 2021-ом, по всей видимости, произойдет суперзаморозка. Все попытки каким-либо образом урегулировать ситуацию зашли в тупик: все компромиссы со стороны Украины исчерпаны, а со стороны России компромиссов как не было, так нет и не будет – она настаивает на выполнении "Минска". Учитывая, что Минские договоренности Россия писала сама, они ее полностью устраивают, а потому никаких подвижек со стороны Москвы ждать не стоит.

Путей разрешения конфликта есть два – плохой и очень плохой.

Плохой – предусматривает выход из Минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы.

Очень плохой – предусматривает выполнение "Минска" в полном объеме, а затем вхождение Украины в состав союзного государства (или что там нам предложит Путин).

Какой вариант выберет Зеленский, прогнозировать сложно. Вся его политика, особенно в отношении Донбасса – секретна. Уж год, как мы слышим про "план а", но самого плана никто не видел. Теперь президент заявляет о "плане б", к которому приступает Украина, но опять-таки, кроме литеры "б", мы не знаем ничего об этом плане. У Зеленского уже заговорили о том, что приступают к многовекторной политике, и якобы сейчас существует пять каких-то супер-планов, из которых отдельные пункты будут воплощаться в жизнь. Что это за планы, сколько их точно, каковы те пункты, которые будут выполняться – остается только гадать.

Перспектива на 2021 год следующая: конфликт на Донбассе будет оставаться замороженным, но Россия при первой возможности будет усиливать обстрелы, на что она уже недвусмысленно намекает, применяя артиллерию калибра 122 мм. Это своего рода предупреждение: сегодня – беспокоящий огонь и артиллерия, а завтра немного довернут прицел и откроют огонь по украинским позициям.

Это – неприкрытый шантаж. Но штаб ООС делает вид, что этого не замечает – президент же сказал, что при любых обстоятельствах мы должны соблюдать перемирие.

Никакой более оптимистичной перспективы пока нет.

Россия поняла, что Украина зашла в тупик, и заняла жесткую позицию. В итоге – КПВВ закрыты, обмены незаконно удерживаемыми гражданами не проводятся, переговорный процесс зашел в тупик, саммит в нормандском формате не состоится, как и переговоры в формате Россия-Украина (как недавно выяснилось, Владимир Александрович взял на себя слишком много обязательств на саммите в Париже в конце 2019-го, но мало что выполнил, в частности, так и не была имплементирована "формула Штайнмайера").

Потому в 2021 году ситуация на Донбассе замрет на стадии замороженного конфликта с односторонним прекращением огня (мы не стреляем, а противник стреляет).

Пока не ясно, хватит ли у власти политической воли, чтобы сказать, что "Минск" должен быть пересмотрен. Пока каких-либо шагов в этом направлении со стороны президента нет. При этом "спасательный круг" ищут в "Минске-1", согласно которому граница должна быть передана под контроль Украины до проведения выборов в ОРДЛО. Удастся ли что-то из этой затеи – зависит от президента.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда