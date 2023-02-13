Эксперт раскрыл планы Кремля к годовщине вторжения 24 февраля

Российское командование уже начало подготовку к 24 февраля. Страна-арессор РФ попытается зародить в украинцах страх и панику.

Михаил Самусь рассказал о возможных планах РФ к годовщине полномасштабного вторжения в Украину / Фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля следует ожидать большой информационно-психологической операции и волны ракетных ударов по Украине. Об этом рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в интервью ТСН.

По его словам, президенту РФ Владимиру Путину предстоит отчитаться о ходе так называемой "военной операции" в Украине во время Федерального собрания.

"Что может Россия сделать до 24 февраля? Классика жанра. Прежде всего, информационно-психологическая операция. Как бы мы это ни называли, ИПСО занимает очень важную роль, особенно у таких генералов, как Герасимов", — отметил Самусь.

Эксперт о добавил, что российское командование уже начало подготовку к 24 февраля.

"Эта крупная информационно-психологическая операция, которая призвана зародить у нас страх, панику, уже действует", - сказал Самусь.

Кроме того, по его словам, будут нанесены ракетные удары.

"Ближе к 24 февраля Путин выступит на Федеральном собрании. Ему нужно показать победу и успех. Ему нужно в этом обращении что-нибудь рассказать. Поэтому, я думаю, что и волна ракетных ударов, и информационно-психологическая операция будут", — добавил Самусь.

Годовщина полномасшабного вторжения РФ в Украину

У страны-агрессора России нет ресурсов, чтобы пойти в широкомасштабное наступление на Украину к 24 февраля. Оккупанты в ближайшие недели будут атаковать на востоке и пытаться достичь хотя бы каких-нибудь тактических успехов. Россияне израсходовали уже 80% запасов высокоточных ракет, но будут продолжать ракетный террор мирного населения. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

Соединенные Штаты Америки в годовщину полномасштабного вторжения объявят о передаче украинской армии вооружения, которое все активно обсуждают. В частности, есть вероятность, что ВСУ скоро получат истребители. Не исключено, что президент США Джозеф Байден уже принял необходимые решения. Такое мнение высказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

Политтехнолог Тарас Загородний заявлял, что российский диктатор Владимир Путин хочет "отпраздновать" 24 февраля, чтобы показать миру, что он действительно еще жив. Он лично хочет обратиться к Федеральному собранию РФ.

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