"Еще больше 2 месяцев есть времени": Свитан спрогнозировал, как ВСУ будут прорывать оборону врага

военный эксперт Роман Свитан рассказал о том, как украинская армия прорывала оборону врагов и о том, какие резервы сумели накопить оккупанты.

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По словам Романа Свитана, через два месяца наши воины проредили оборону противника и живую силу / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр, скриншот YouTube

Украинская армия заметно снизила плотность войск российских оккупантов и в заметной степени снизила их основной боевой потенциал. Об этом в эксклюзивном интервью порталу ТСН сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, через два месяца наши воины проредили оборону противника и живую силу. Речь идет, в частности, о тех войсках, которые была на "нулевых позициях", на первой линии обороны и подходили со вспомогательных линий.

"Вот нужно создать ситуацию, когда они также будут подтягиваться для того, чтобы их проредить, истончить, обточить, а дальше уже будет гораздо проще двигаться. На этот момент у них еще есть определенные силы, но это ненадолго – максимум в месяц хватит этих российских войск", – утверждает Свитан.

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По мнению военного эксперта, ВСУ должны успеть до осенних дождей дойти до Азовского побережья, а затем ‒ пересечь сухопутный коридор и сразу после форсирования реки Днепр зайти через Армянск еще и во временно аннексированный Крым.

"Время у нас еще больше 2 месяцев есть", – подытожил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Удар по Крымскому мосту

Ранее эксперты рассказали об атаке на Крымский мост. Во время удара по Крымскому мосту могли применяться разные средства поражения, заявил военнослужащий и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов.

Напомним, Роман Свитан назвал, чем могли ударить по Крымскому мосту. По словам военного эксперта, взрыв произошел без объявления оккупантами воздушной тревоги. В этой связи он не исключил, взрыв не был связан с воздушной атакой. По его предположению, Крымский мост могли атаковать надводными беспилотниками.

Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Издание РБК-Украина со ссылкой на СБУ сообщает, что к ночному подрыву Крымского моста причастна Служба безопасности Украины и Военно-морские силы.

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