Еще одну область могут отправить в "красную" зону

Карантин в Украине / pixabay

Черниговская область по всем показателям соответствует "красной" зоне адаптивного карантина. Как заявила заместитель главы Черниговской ОГА Жанна Шерстюк, уже во вторник, 26 октября, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может перевести регион в "красную" зону карантина.

"Все показатели свидетельствуют о том, что Черниговская область может быть переведена в "красную" зону. И по уровню госпитализации, и по коэффициенту выявления новых случаев - область "красная", - заявила она, передает Суспильне.

По словам заместителя главы Черниговской ОГА, в регионе будут действовать ограничения по работе транспорта и межрегиональные перевозки.

"Будут действовать ограничения в транспорте, межобластных перевозках. Ограничения будут в работе в заведениях общественного питания, образования, культуры, медицины. Но они не будут применяться, если все участники процесса будут вакцинированы и смогут это подтвердить", - добавила Шерстюк.

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Напомним, с понедельника, 25 октября, все украинские школы и высшие учебные заведения должны уйти на каникулы или дистанционное обучение. К таким мерам власти страны прибегают, чтобы избежать скопления и распространения коронавирусной инфекции.

Данное предложение-просьбу к Министерству образования и науки, а также местным органам власти, выдвинул Совет национальной безопасности и обороны.

Также ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.