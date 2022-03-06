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Если промолчите, заплатите бедностью за войну: Зеленский обратился к россиянам

6 марта 2022, 12:50

Зеленский также отметил, что граждане России сейчас делают точно такой же выбор, как и украинцы - между жизнью и рабством.

Зеленский
Зеленский обратился к россиянам / Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что жители России, которые бояться или не хотят сегодня выйти на протест против войны, потом будут расплачиваться за нее бедностью.

"Граждане России! Для вас это борьба не только за мир в Украине! Это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели. За достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии. Не молчите", - сказал Зеленский.

Также Зеленский подчеркнул, что украинцы "уже отвоевали наше будущее, но еще боремся за наше сегодня, воюем за то, где пройдет граница – между жизнью и рабством.

Он отметил, что граждане России делают точно такой же выбор прямо сейчас.

"Это время, когда ещё можно победить зло без невосполнимых потерь", - заявил Зеленский.

Читайте также"Не лезьте – убьем!": Данилов предупредил оккупантов о последствиях второй волны атак в УкраинеКак сообщал Главред, Владимир Зеленский ранее заявил о потребности Украины в самолетах. "У мира есть сила, чтобы закрыть небо от российских ракет, боевых самолетов, вертолетов. Если кто-то еще сомневается, то Украине нужны самолеты. На самом деле это просто, если есть воля, чтобы сделать безопасным небо Украины, небо Европы", - сказал президент.

Война в Украине - новости:

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