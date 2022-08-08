Есть серьезные попадания: ВСУ мощно ударили по Антоновскому и Каховскому мостам

Начальник координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что отработан огневой контроль, который держали несколько суток.
Украинские защитники ударили по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.
"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток на этом направлении. Есть серьезные результаты попадания как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам", – отметила она.
Также на юге украинские военные уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами.
"Уточняем, какие именно из результатов наши. Поскольку мы понимаем, что движение сопротивления на оккупированных территориях достаточно мощное", – добавила Гуменюк.
Тем временем росСМИ сообщают, что на Антоновском мосту повреждено дорожное покрытие.
Напомним, вечером в воскресенье, 7 августа, Telegram-каналы писали о взрывах в Херсонской области. Их было слышно вблизи Антоновского моста, там же вспыхнул пожар. Жители Херсона публиковали фотографии пожара, вспыхнувшего на мосту, который пытались отремонтировать российские оккупанты.
Кроме того, взрывы прогремели вчера в Новой Каховке, Скадовске, Чернобаевке и Олешках. В Чаплинке Херсонской области Вооруженные силы Украины отработали по вражеским складам.
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Как сообщал Главред, ночью, 8 августа, высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках разных районах города Мелитополя. По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники и более 100 русских солдат. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Кроме того, вчера Вооруженные силы Украины на Юге уничтожили российский склад боеприпасов, танк Т-62 и десятки россиян. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
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