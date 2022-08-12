"Эта кампания для РФ проиграна": оккупанты терпят стратегическое поражение - Арестович

Арестович / Офис президента, Генштаб ВСУ, УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналисту Юлии Латыниной заявил, что на южном направлении путинские войска "встали на вилку", так как их силы и средства уже далеко не те, что были в начале военной кампании.

"Оккупанты сейчас находятся в положении, когда куда бы они не дернулись – они потерпят поражение. Останутся на месте – потерпят поражение, попытаются снова переброситься – потерпят поражение", – отметил он.

Арестович подчеркнул, что за полгода полномасштабной войны мы увидели сокращение планов Кремля, в отношении Украины. От захвата всей Украины до попыток удержать юг. И добавил, что без взятия Киева и Левобережья "это кампания для РФ проиграна".

"Это стратегическое поражение, которое уже оформлено", – подчеркнул он.

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