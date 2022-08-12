УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Эта кампания для РФ проиграна": оккупанты терпят стратегическое поражение - Арестович

12 августа 2022, 21:19

Арестович подчеркнул, что за полгода полномасштабной войны мы увидели сокращение планов Кремля.

ракета, ВСУ, Арестович
Арестович / Офис президента, Генштаб ВСУ, УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналисту Юлии Латыниной заявил, что на южном направлении путинские войска "встали на вилку", так как их силы и средства уже далеко не те, что были в начале военной кампании.

"Оккупанты сейчас находятся в положении, когда куда бы они не дернулись – они потерпят поражение. Останутся на месте – потерпят поражение, попытаются снова переброситься – потерпят поражение", – отметил он.

Арестович подчеркнул, что за полгода полномасштабной войны мы увидели сокращение планов Кремля, в отношении Украины. От захвата всей Украины до попыток удержать юг. И добавил, что без взятия Киева и Левобережья "это кампания для РФ проиграна".

"Это стратегическое поражение, которое уже оформлено", – подчеркнул он.

Читайте также:

война в Украине Алексей Арестович война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:19

"Эта кампания для РФ проиграна": оккупанты терпят стратегическое поражение - Арестович

21:01

"Мы - промежность": гауляйтер Стремоусов рассказал правду о сепаратистах ХерсонщиныВидео

20:59

О чём говорят и договариваются Путин и ЭрдоганВидеоблоги

20:35

Выяснилось, в каком из городов Британии может пройти Евровидение-2023

20:34

Россия идет на чистую аннексиюмнение

Реклама
20:30

РФ ударила ракетами по Запорожью: что известно о раненых и разрушенияхВидео

20:14

Оккупанты переправляли технику: ВСУ уничтожили последний мост в Херсонской области - ХланьВидео

20:05

В НБУ признались, почему не могут выровнять официальный и наличный курс доллара

19:56

Удар по авиабазе РФ в Крыму: в Британии объяснили важные победы УкраиныВидео

19:36

Гороскоп на завтра, 13 августа 2022: Весам – сплетни, Скорпионам – счастливый случай, Козерогам – потериВидео

19:33

Ситуация критическая: мэр Энергодара бьет тревогу из-за действий россиянВидео

19:26

Новофёдоровка - новый "Курск"мнение

19:07

Олимпийский чемпион-уроженец Львовщины поддержал Путина в войне с Украиной

18:38

Солистка группы KAZKA Зарицкая назвала украинцев "бездумным стадом"Видео

18:06

ВСУ мощным артударом уничтожили организатора "русской весны" в ГорловкеВидео

17:52

Цены на бензин в Украине рухнули: что происходит на АЗСВидео

17:52

Что слушают украинские военные, когда гатят по российским оккупантам

17:30

"Кроме Медведева дураков нет": у Зеленского жестко ответили на шантаж РФ вокруг ЗАЭС

17:23

Будет белоснежным: эффективный способ отбелить постельное белье дома

17:21

Зеленский просит Верховную Раду продлить военное положение и мобилизациюВидео

Реклама
17:12

Медовый Спас 2022: дата, традиции и запреты дня

16:56

Резников резко ответил на вероятность компромисса с РФ и анонсировал контрнаступление ВСУВидео

16:43

"Ты шо вмазанный?": украинский боксер Ломаченко шокировал выходкой и "поддержал" московского попаВидео

16:38

Оккупанты сами расстреляли 10 своих солдат: приказали взять перекресток, где не было позиций ВСУВидео

16:10

Приметы на Медовый спас 14 августа: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы не попасть в бедуВидео

16:08

СБУ идентифицировала друга Кадырова, который пытал подростка для получения информации о ВСУВидео

15:59

Полтысячи убитых и раненых ежедневно: в США раскрыли катастрофические потери РФ в УкраинеВидео

15:44

"Несли беду и зверства в Украину": причастны ли ВСУ к взрывам на российском аэродроме в КрымуВидео

15:27

Взрыв и мощный столб дыма: нанесен новый удар по Каховскому мостуВидео

15:24

Медведев угрожает "случайностями" на атомных станциях в ЕСВидео

15:15

Брежнева расплакалась, когда зашла в одно знаковое место

15:06

Сильнейший град завалит Украину: синоптики предупредили о похолодании и ливняхВидео

14:58

Есть всего 2 варианта: экс-директор MI6 объяснил, как может закончиться правление ПутинаВидео

14:49

Взрыв в Энергодаре: стало известно о судьбе раненого гауляйтера ШевчикаВидео

14:45

"Сколько счастья на фото": Дорофеева показала трогательную встречу с ПатрономВидео

14:38

Приметы на 13 августа: какие 5 запретов строго запрещено нарушать перед Медовым спасомВидео

14:20

Обе залились смехом: Билык на концерте вызвала маму Наташи Королевой и публично обозвала зятя-стриптизера

14:18

Самое вкусное и обалденное варенье на зиму из арбузной корки: супер простой рецептВидео

14:12

"План прост": эксперт объяснил, на сколько далеко может зайти одержимый Украиной ПутинВидео

14:06

Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты

Реклама
14:02

"Душить Путина постепенно": эксперт объяснил, почему нельзя быстро закончить войну победой УкраиныВидео

13:59

"Ударили ракетами": опубликован перехват оккупантов о взрывах в КрымуВидео

13:53

"Выковыряли только на базе": ВСУ захватили российский танк с живым бурятом внутри

13:38

ВСУ уничтожили спецназовца ГРУ - майора оккупантов РФВидео

12:57

Украину массово будут обстреливать ракетами: астролог Росс назвал даты "ада"Видео

12:55

Холостяка Мишу и Анну Богдан застукали за нежностями прямо на улице

12:50

Россия хочет разрушить Украину: эксперт назвал главную цель Путина в войнеВидео

12:40

На единственную дочь Валерии спустили бойцовских собак

12:39

"Подгорает заднее место": в Мелитополе партизаны взорвали известного коллаборанта

12:17

Тина Кароль купила квартиру семье мальчика, который стал известен своим дневником из МариуполяВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп таро
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять