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Эти лекарства не помогут: врач опубликовал список фуфломицинов, на которые украинцы потратили миллиарды

19 ноября 2021, 12:00
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Данные препараты отсутствуют в клинических установках, в стандартах оказания медицинской помощи. Также они недостаточно изучены с точки зрения безопасности.

Лекарства
Фуфломицины продолжают пользоваться популярностью среди украинцев / УНИАН

За 2020 год украинцы потратили 14 миллиардов гривен на фуфломицины – то есть на лекарства без доказанной эффективности.

Как рассказал медик Евгений Скрыпник в Facebook, среди лекарств лидируют гомеопатические препараты, пищевые добавки. Цены на них в аптеках совсем немаленькие.

"В 2020 году украинцы потратили почти 14 миллиардов гривен на лекарства, не предусмотренные современными стандартами лечения. Это препараты без доказанной или сомнительной эффективности, среди которых гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки", - написал Срыпник.

По словам специалиста, данные препараты отсутствуют в клинических установках, в стандартах оказания медицинской помощи, недостаточно изучены с точки зрения безопасности.

"Большинство растительных препаратов не имеют доказательной эффективности, не входят в стандарты оказания медицинской помощи, поскольку не имеют достаточной концентрации действующего вещества, стабильности содержания или самого действующего вещества, их комбинации не изучены с точки зрения безопасности и эффективности", - добавил врач.

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Список "фуфломицинов"

На первом месте стоит Канефрон Н, на втором - Протефлазид, а на третьем - Синупрет.

Также в списке лидеров Уролесан, валериана и даже настойка боярышника. Все эти препараты отпускаются без рецепта.

Фото Facebook Євген Скрипник
Фото Facebook Євген Скрипник
Фото Facebook Євген Скрипник

К слову, под постом медика разгорелась дискуссия. Украинцы пишут, что покупали некоторые из этих препаратов и заметили положительный эффект.

Как сообщал Главред, министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал появление в Украине нового лекарства прямого действия от коронавируса.

Тем временем ученые выяснили, что дешевое лекарство-антидепрессант, известное как флувоксамин, снижает потребность в госпитализации из-за COVID-19 среди взрослых, которые не были вакцинированы. Такие лекарства обладают противовоспалительными свойствами, которые могут "успокоить" иммунную систему.

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