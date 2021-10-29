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Ученые назвали дешевое лекарство, которое снижает риск COVID-госпитализации

29 октября 2021, 02:49
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Ученые протестировали флувоксамин (Fluvoxamine), почти у 1500 бразильцев, недавно инфицированных коронавирусом.

Лекарство
Дешевое лекарство снимает риск госпитализаций / Globeandmail

Ученые выяснили, что дешевое лекарство-антидепрессант, известное как флувоксамин, снижает потребность в госпитализации из-за COVID-19 среди взрослых, которые не были вакцинированы.

Такие лекарства обладают противовоспалительными свойствами, которые могут "успокоить" иммунную систему, сообщает Metro.

Ученые протестировали флувоксамин (Fluvoxamine), почти у 1500 бразильцев, недавно инфицированных коронавирусом, которые подвергались риску тяжелого заболевания из-за других проблем со здоровьем, таких как диабет. Около половины из них принимали антидепрессант дома в течение 10 дней.

Через четыре недели наблюдений оказалось, что в группе, которая принимала препарат, на треть меньше нуждались в госпитализации или длительном пребывании в отделении неотложной помощи из-за коронавирусной болезни.

Результаты исследования были опубликованы в среду в журнале Lancet Global Health.

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Исследователи предположили, что такое лечение можно использовать в развивающихся странах с ограниченным доступом к вакцинам, потому что оно дешево и может обеспечить дополнительную защиту. Они поделились результатами с Национальным институтом здравоохранения США, который публикует рекомендации по лечению, и надеются на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения.

Что известно о препарате

Флувоксамин - синтетическое лекарственное средство, относящееся к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Препарат применяется перорально. Выпускается в таблетках и желатиновых капсулах. В клинической практике применяется с 1983 года.

Препарат применяют при депрессиях различного происхождения и обсессивно-компульсивных расстройствах. Лекарство увеличивает количество серотонина в мозге, что может помочь улучшить настроение человека.

Отметим, что среди возможных побочных эффектов могут быть сонливость, тошнота, боль в животе, нарушение эякуляции, аллергические реакции. А вот при передозировке возможны тахикардия, брадикардия, гипотензия; нарушения функции печени; судороги и коматозное состояние.

Флувоксамин противопоказан при повышенной чувствительности к препарату, одновременном лечении ингибиторами моноаминооксидазы, рамелтеоном, тизанидином, линезолидом, моклобемидом, в возрасте до 8 лет. Препарат не рекомендован для применения при беременности и кормлении грудью.

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, наши ученые завершили исследования мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии. Он отметил, что Украина заходит в пик заболеваемости COVID, ближайшие две недели "будут сложными".

Читайте полную версию интервью Главреда с Михаилом Ричняком.

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