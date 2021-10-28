Врач предупредил о новых симптомах Дельты: "Люди воспринимают как ОРВИ"

Потеря обоняния и вкуса отошла на второй план / Reuters

Первые симптомы больных коронавирусом изменились с появлением штамма Дельта в Украине. Об этом сообщил врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк.

В комментарии Главреду медик рассказал, что раньше, в первые дни болезни, одними из основных симптомов была потеря обоняния и вкуса, но теперь к ним добавились и новые.

"Сейчас люди их тоже теряют, но если раньше это наблюдалось у 70-80% людей, то теперь лишь у 10-20%. Зато те, кто к нам попадает, имеют очень активное начало болезни. Обычно люди воспринимают ее как ОРВИ - температура 37,2-37,3 и слабость и такие люди попадают к нам на 10 день", - рассказал врач-инфекционист.

Также Ричняк отметил, что, у большинства наблюдается высокая температура под 40, которую почти невозможно сбить.

Читайте также"Я такого еще не видел": врач о новой мутации "Дельты", который попал в Украину из Британии"Люди пьют парацетамол, "мефенаминку", на два часа сбивают и потом снова температура. На 5-6 сутки появляется тяжесть дыхания, они ощущают резкую боль в груди, плечах, они теряют сознание, у них часто перепады артериального давления или пониженное давление", - поделился медик.

Новая мутация "Дельты" уже в Украине

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, наши ученые завершили исследования мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии. Он отметил, что Украина заходит в пик заболеваемости COVID, ближайшие две недели "будут сложными".

Читайте полную версию интервью Главреда с Михаилом Ричняком.