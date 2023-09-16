"Это наш полуостров": в СНБО поведали, что будет с россиянами в Крыму

Как гласит заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, обстрелы временно оккупированного полуострова будут по-прежнему продолжаться.

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По словам Данилова, во время атак на Крым Украина использует собственные ракетные разработки / коллаж Главред, фото УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил жителей временно оккупированной страной-агрессором РФ по поводу того, что обстрелы Крыма будут продолжаться. Об этом чиновник заявил в интервью "Украинскому радио".

Если русские агрессоры не уйдут из временно оккупированного Крыма самостоятельно, Украине придется "выкурить" их оттуда.

По словам Данилова, во время атак на Крым Украина использует собственные ракетные разработки, которые ничуть "не хуже западных".

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"Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден тем способом, который мы будем считать необходимым", — сказал секретарь СНБО.

Чиновник также отметил, что ракетная программа Украины, которая была начата в 2020 году, уже дает свои плоды. И именно поэтому обстрелы Крыма будут продолжаться – невзирая на то, какие действия будут предпринимать россияне.

Взрывы в Крыму

В Евпатории рано утром 14 сентября прогремели взрывы. Крымский мост перекрывали на несколько часов.

Местные жители сообщали, что под Евпаторию прилетели беспилотные летательные аппараты. Они утверждали, что дроны, вероятно, попали в российскую установку ПВО.

Позже Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что утром украинские военные нанесли удар по месту расположения вражеских ракетных комплексов "земля-воздух" во временно оккупированном Крыму. Сообщалось, что был уничтожен российский комплекс противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

Ночью 13 сентября в Севастополе гремели мощные взрывы - оккупационные власти города заявили о ракетном ударе и мощном пожаре на судоремонтном заводе.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в оккупированном Севастополе в результате ночной атаки был поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подлодка РФ.

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