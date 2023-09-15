У РФ - большие проблемы: в ISW рассказали, что значит уничтожение С-400 в Крыму

Украинские силы нанесли удар по радару и антеннам системы С-400 с помощью дронов, а также нанесли удар по пусковым комплексам двумя крылатыми ракетами "Нептун".

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У РФ - большие проблемы с ПВО в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Во временно оккупированном Крыму у российских захватчиков происходят систематические тактические сбои в работе противовоздушной обороны. Об этом свидетельствует уничтожение 14 сентября российского комплекса противовоздушной обороны С-400 "Триумф". К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

"Украинские силы нанесли удар по радару и антеннам системы С-400 с помощью дронов, а также нанесли удар по пусковым комплексам двумя крылатыми ракетами "Нептун", – говорится в отчете ISW.

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Аналитики отмечают, что в этом районе не так давно россияне развернули батарею С-400. В частности, такая система была размещена в месте удара.

При этом в министерстве обороны РФ заявили, что в ходе атаки 14 сентября российские средства ПВО якобы перехватили 11 украинских беспилотников над Крымом, но не упомянули о каких-либо украинских ракетных ударах.

Поражение уже второго комплекса С-400 в Крыму за последние недели свидетельствует о проблемах российских оккупантов на полуострове.

"Этот удар свидетельствует о том, что российские войска были не готовы к перехвату ракет с помощью этой системы или не смогли это сделать. 23 августа украинские войска нанесли удар по российской системе ПВО С-400 возле Оленовки в Крыму (117 км к северо-западу от Севастополя), а второй украинский удар по значительной российской системе ПВО за последние недели указывает на то, что такие тактические неудачи могут отражать более широкую системную проблему с российской ПВО в оккупированном Крыму", – говорится в отчете ISW.

Взрывы в Крыму

В Евпатории рано утром 14 сентября прогремели взрывы. Крымский мост перекрывали на несколько часов.

Местные жители сообщали, что под Евпаторию прилетели беспилотные летательные аппараты. Они утверждали, что дроны, вероятно, попали в российскую установку ПВО.

Позже Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что утром украинские военные нанесли удар по месту расположения вражеских ракетных комплексов "земля-воздух" во временно оккупированном Крыму. Сообщалось, что был уничтожен российский комплекс противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

Ночью 13 сентября в Севастополе гремели мощные взрывы - оккупационные власти города заявили о ракетном ударе и мощном пожаре на судоремонтном заводе.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в оккупированном Севастополе в результате ночной атаки был поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подлодка РФ.

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