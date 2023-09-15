УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У РФ - большие проблемы: в ISW рассказали, что значит уничтожение С-400 в Крыму

Анна Ярославская
15 сентября 2023, 07:30 обновлено 15 сентября, 07:43
322
Украинские силы нанесли удар по радару и антеннам системы С-400 с помощью дронов, а также нанесли удар по пусковым комплексам двумя крылатыми ракетами "Нептун".

Взрыв в Евпатории, военные РФ
У РФ - большие проблемы с ПВО в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Во временно оккупированном Крыму у российских захватчиков происходят систематические тактические сбои в работе противовоздушной обороны. Об этом свидетельствует уничтожение 14 сентября российского комплекса противовоздушной обороны С-400 "Триумф". К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

"Украинские силы нанесли удар по радару и антеннам системы С-400 с помощью дронов, а также нанесли удар по пусковым комплексам двумя крылатыми ракетами "Нептун", – говорится в отчете ISW.

видео дня

Аналитики отмечают, что в этом районе не так давно россияне развернули батарею С-400. В частности, такая система была размещена в месте удара.

При этом в министерстве обороны РФ заявили, что в ходе атаки 14 сентября российские средства ПВО якобы перехватили 11 украинских беспилотников над Крымом, но не упомянули о каких-либо украинских ракетных ударах.

Поражение уже второго комплекса С-400 в Крыму за последние недели свидетельствует о проблемах российских оккупантов на полуострове.

"Этот удар свидетельствует о том, что российские войска были не готовы к перехвату ракет с помощью этой системы или не смогли это сделать. 23 августа украинские войска нанесли удар по российской системе ПВО С-400 возле Оленовки в Крыму (117 км к северо-западу от Севастополя), а второй украинский удар по значительной российской системе ПВО за последние недели указывает на то, что такие тактические неудачи могут отражать более широкую системную проблему с российской ПВО в оккупированном Крыму", – говорится в отчете ISW.

Взрывы в Крыму

В Евпатории рано утром 14 сентября прогремели взрывы. Крымский мост перекрывали на несколько часов.

Местные жители сообщали, что под Евпаторию прилетели беспилотные летательные аппараты. Они утверждали, что дроны, вероятно, попали в российскую установку ПВО.

Позже Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что утром украинские военные нанесли удар по месту расположения вражеских ракетных комплексов "земля-воздух" во временно оккупированном Крыму. Сообщалось, что был уничтожен российский комплекс противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

Ночью 13 сентября в Севастополе гремели мощные взрывы - оккупационные власти города заявили о ракетном ударе и мощном пожаре на судоремонтном заводе.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в оккупированном Севастополе в результате ночной атаки был поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подлодка РФ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евпатория новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

Официально: ВСУ взяли под контроль Андреевку под Бахмутом

Официально: ВСУ взяли под контроль Андреевку под Бахмутом

07:56 Украина
Зеленский поедет в США и выступит в Капитолии: The Washington Post раскрыло детали

Зеленский поедет в США и выступит в Капитолии: The Washington Post раскрыло детали

06:48 Украина
"Вооруженные люди развернут оружие против РФ": генерал указал на страх Кремля

"Вооруженные люди развернут оружие против РФ": генерал указал на страх Кремля

02:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:56

Официально: ВСУ взяли под контроль Андреевку под Бахмутом

07:30

У РФ - большие проблемы: в ISW рассказали, что значит уничтожение С-400 в Крыму

06:48

Зеленский поедет в США и выступит в Капитолии: The Washington Post раскрыло детали

06:22

Чего ожидать от договоренности РФ и КНДРмнение

05:50

Генерал СБУ назвал условие, при котором в России случится новый мятеж

Украина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – ЯгунУкраина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – Ягун
04:36

"Украине придется работать": Ягун назвал единственный способ сменить власть в РФВидео

04:05

Эксперт пояснил, почему Лукашенко вынужден постоянно подыгрывать Путину

03:30

Пять главных признаков, как отличить съедобные грибы от несъедобных

03:05

"Убьют или сбросят свои": Селезнев рассказал, как закончится власть Путина

Реклама
02:32

Как хранить муку, чтобы в ней не завелись жучки: 3 главных правила

02:10

"Вооруженные люди развернут оружие против РФ": генерал указал на страх КремляВидео

01:20

Убийственные ножки: дзюдоистка Белодед очаровала фигурой в кожаных мини-шортиках

01:15

Именины 15 сентября: люди с какими именами празднуют День ангела

14 сентября, четверг
23:54

Война в Украине может продлиться еще 9 лет: в Германии ошарашили заявлением

23:29

Илон Маск слил интимное фото Эмбер Херд со времен их ролевых игр

23:20

Мощные взрывы в Крыму: Зеленский подтвердил уничтожение серьезной техники оккупантов

22:59

Военный эксперт дал прогноз, может ли война закончиться до конца 2024 года

22:33

Зеленский летит в США, Белый дом готовит встречу с Байденом - СМИ

22:19

Такая закуска затмила все намазки из магазина: изумительно простейший рецепт

22:03

Сомневался в независимости Украины: из МОН уволили скандального экспертаФото

Реклама
21:58

ВСУ нанесли удар по патрульному кораблю "Сергей Котов" - ГУРВидео

21:26

Удар по катерам РФ: у Шойгу соврали об "уничтожении" морских дронов

21:20

Что такое "криси" в украинском языке: никогда не догадаетесь, потому что речь не о мышах

21:02

Украину танками поддерживает коалиция из 12 стран - Минобороны

21:02

"Он сказал "Да": блогер Машуковский сделал предложение своему возлюбленномуВидео

20:56

"Ослепить войска РФ": Свитан рассказал, как ВСУ проводят зачистку в Крыму

20:17

20 лет за решеткой: популярную российскую актрису арестовали с 2 кг наркотиков

20:00

Силы обороны удачно ударили и повредили в Черном море два русских патрульных корабля - СтратКом ВСУ

19:35

"Я восхищаюсь духом сопротивления киевлян. Вы обязательно одержите победу!"- Борис Джонсон

19:33

"Культурный код. Запрограммированы на убийство": как культура влияет на общество

19:10

Северная Корея вступает в войну на стороне агрессорамнение

19:06

"Это сбой": в Минобороны оправдались после заявления об "освобождении" Андреевки

18:59

Танкист разрекламированного в РФ танка "Алеша" опозорил Путина и пропагандистовВидео

18:56

Нет начала, нет конца: как легко узнать размер кольца - способы поймет любой

18:55

ВСУ дали оккупантам "по зубам" под Купянском, РФ давит на Серебрянское лесничество

18:42

Какие вещи нужно сжечь 16 сентября, чтобы началась белая полоса: приметы

18:06

Украину накрывает сильный шторм: почти во всех регионах ударят грозовые дожди

17:53

Что значат цветы каланхоэ: растение, которое приносит невероятные изменения

17:22

Голливудский украинец Лев Шрайбер стал папой и показал первое фото младенца

17:17

"Язык - это ATACMS, умноженная на F-16": блогер распекла говорящих за границей на русском украинцев

Реклама
17:04

Нереально найти ответ: только гении увидят персонажа мультфильма в оптической иллюзии

16:59

За две недели РФ запустила по Украине 234 дрона: эксперт объяснил увеличение атак

16:42

Настоящий вред для любимца: что категорически нельзя собакам из еды

16:37

В США разнесли Путина: провалился в Украине и пошел на поклон к Ким Чен Ыну

16:33

Правоохранительные органы проверяют бывшее и нынешнее руководство ФГВФЛ на предмет коррупции - СМИ

16:28

Ефросинина жестко разнесла путинистку Железняк: "Признавалась в любви Украине"

16:24

Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen в Швеции

16:22

"Супербыстрая" домашняя лапша за 15 минут: нужен только один ингредиент

16:14

В Минобороны заявили об освобождении Андреевки, но все не так однозначно

16:13

Выплаты ВПЛ: где и сколько переселенцы могут получить денежную помощь из-за границы

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять