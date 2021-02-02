Фармацевт спрогнозировал, когда появится доступ к вакцинам от COVID-19 / Reuters

Люди во всех странах мира смогут получить свободный доступ к вакцинам от коронавируса COVID-19 не раньше начала 2022 года. Об этом в эфире Радио НВ заявил руководитель совета директоров украинской фармацевтической компании Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

По его словам, для такого распределения вакцин есть объективные факторы. "Свободный доступ к вакцинам появится в начале следующего года. На сегодняшний день есть глобальная потребность мира в этих препаратах, а мощности компаний, которые их производят, — ограничены. Соответственно, свободный доступ к вакцинам появится тогда, когда глобальные потребности будут удовлетворены. А пока они будут производиться и поставляться по требованию государств", — сказал Шимкив.

Комментируя вопрос свободного передвижения людей по миру, Шимкив не исключил, что отдельные страны мира будут гораздо более лояльными к истории вакцинации и, соответственно, условия их посещения будут менее жесткими.

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