Фармацевт спрогнозировал, когда появится доступ к вакцинам от COVID-19

По мнению фармацевта Дмитрия Шимкива, вакцины от коронавируса будут доступны - но не так скоро, как хотелось бы миллионам людей.
Люди во всех странах мира смогут получить свободный доступ к вакцинам от коронавируса COVID-19 не раньше начала 2022 года. Об этом в эфире Радио НВ заявил руководитель совета директоров украинской фармацевтической компании Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.
По его словам, для такого распределения вакцин есть объективные факторы. "Свободный доступ к вакцинам появится в начале следующего года. На сегодняшний день есть глобальная потребность мира в этих препаратах, а мощности компаний, которые их производят, — ограничены. Соответственно, свободный доступ к вакцинам появится тогда, когда глобальные потребности будут удовлетворены. А пока они будут производиться и поставляться по требованию государств", — сказал Шимкив.
Комментируя вопрос свободного передвижения людей по миру, Шимкив не исключил, что отдельные страны мира будут гораздо более лояльными к истории вакцинации и, соответственно, условия их посещения будут менее жесткими.
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Вакцина от коронавируса для Украины:
- В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.