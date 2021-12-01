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Фитнес по дороге на работу: пассажирам киевского трамвая пришлось сталкивать с пути авто

1 декабря 2021, 16:17
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Легковой автомобиль преградил путь для общественного транспорта.

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В Киеве пассажирам трамвая пришлось сталкивать с путей автомобиль / Киев Оперативный

В Киеве пассажирам трамвая пришлось самостоятельно сталкивать с колеи легковой автомобиль, который преградил путь для движения транспорта.

Происшествие произошло на улице Василенко неподалеку от станции метро Берестейская. Видео инцидента было обнародовано на Telegram-канале "Киев Оперативный".

Из-за неправильно припаркованного авто, которое стояло вплотную к колее, трамвай №15 не мог продолжать свое движение. Пассажиры решили не ждать горе-водителя, а взять ситуацию в свои руки.

Из видео видно, что более десятка пассажиров вышли из трамвая и пытались самостоятельно отодвинуть красный Ford с пути. Помочь пытались даже пенсионеры и женщины.

Чем закончилось событие – пока не известно. А вот люди в сети разразились негативными комментариями в сторону недалекого водителя автомобиля – на него посыпалось много критики. Так, комментируя видео, люди советовали пассажирам не отталкивать, а просто перекинуть авто, и шутили о том, что в цену проезда в трамвае включено занятие фитнесом.

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Напомним, ранее в Киеве трамвай переехал женщину, которая перебегала через колеи. Женщина в возрасте 50-55 лет выходила из магазина на Кирилловской, 160, и стала переходить дорогу прямо через пути, не глядя по сторонам.

Также недавно в столице Украины грузовой автобус врезался в трамвай с пассажирами. После этого движение остановилось, и за заблокированным трамваем стала на путях образовываться "очередь". В результате аварии никто не пострадал.

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