"Флеш-рояль" для РФ: запуск СП-2 убьет транзит газа через Украину – Зеленский

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что после запуска газопровода из РФ в Германию Северный поток – 2 российская сторона сделает все возможное, чтобы контракт о транзите голубого топлива через территорию Украины не был продлен.

В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung он подчеркнул, что если РФ достроит Северный поток – 2, это станет угрозой для энергетической безопасности Украины и Европы.

"Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону Северного потока – 2 в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", - сказал Зеленский.

Также он убежден, что РФ использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма.

"Северный поток-2, я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма… . Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать Крымскую платформу… Теперь россияне идут по одинаковому сценарию. То есть у них появляются постоянные рычаги для торгов", - отметил Зеленский.

Он убежден в том, что Северный поток – 2 для РФ является "козырной ставкой": "Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа".

На вопрос, не усиливает ли существование Северного потока – 2 риски войны в связи с тем, что сейчас транзит газа по территории Украины сдерживает возможный блицкриг со стороны РФ, Зеленский отметил, что война в Украине идет с 2014 года и дополнительная возможность эскалации со стороны РФ не будет для последней причиной начинать военные действия.

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