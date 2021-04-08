Транзит газа через Украину: эксперт назвал цель Газпрома

Задача России - минимизировать, но не отказаться совсем от транзита через Украину / Фото: Reuters

Российскому Газпрому выгодно минимизировать транзит газа через Украину, чтобы после 2024 года новый контракт предусматривал не условие "качай или плати", а использование газотранспортной системы (ГТС) Украины в режиме резервной системы.

Такое мнение озвучил Главреду энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, согласно контракту с Газпромом, с 2021 года через украинскую ГТС должен проходить минимальный объем газа - около 40 миллиардов кубометров по принципу "качай или плати". В дальнейшем Украина будет транзитировать через свою ГТС примерно до 45 миллиардов кубометров, но если откажется от транзита Венгрия, то этот объем сократится до 35 миллиардов кубов.

"И если Нафтогаз уже сейчас не начнет переговоры с Газпромом относительно подготовки к 2024 году, то в будущем мы можем снова увидеть повторение того, что было в 2019 году, когда новое соглашение пытались подписать несколько месяцев подряд", - считает эксперт.

Корольчук считает, что задача России - минимизировать, но не отказаться совсем от транзита через Украину. Украинскую ГТС в РФ хотят использовать в качестве резервной.

"При таких условиях мы будем качать газ при необходимости, но не нашей, а ЕС или РФ - например, в летний период, когда будет продолжаться закачка газа в европейские газохранилища или зимой, когда будет возникать дополнительная потребность в газе, когда не будет хватать поставок через Турецкий и Северный потоки. Тогда транзит может составлять максимум до 20 млрд кубометров газа, а для нас это означает, что мы почти ничего не сможем заработать, поскольку в таком режиме большая часть средств будет идти на обслуживание сетей", - объяснил эксперт.

Например, если транзит газа сократится до 30 миллиардов, то заработать Украина сможет максимум 1 миллиард долларов при том, что каждый год в ГТС вкладывают около 500 миллионов долларов.

Снижение транзита газа отразится и на украинских потребителях. Корольчук объяснил, что если не будет транзитного газа и давления в системе, тогда придется больше сжигать газа, и, соответственно повышать стоимость транспортировки этого газа до конечного потребителя.

"Как следствие - транспортная составляющая может вырасти с нынешних 15-20% до минимум 50%", - резюмировал он.

Контракт на транзит газа между Россией и Украиной 30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях. Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта. Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше. По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"." Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров. Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

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