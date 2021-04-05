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Газпром сокращает транзит газа через Украину: чем это грозит

5 апреля 2021, 06:50
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В компании Оператор ГТС Украины заявили, что очень важно не допустить завершения строительства Северного потока-2.

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Транзит газа через Украину - это не только значительных доход, но и важный элемент безопасности Украины / Reuters

Российский Газпром постепенно сокращает транзит газа через Украину. После запуска газопровода Турецкий поток транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

Кроме того, с 1 апреля поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через Турецкий поток. Об этом написал в Facebook глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

"Сейчас по южному направлению через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы. Если будет завершено продолжение Турецкого потока через Болгарию и Сербию, то Газпром переведет и транзит в Венгрию тоже на Турецкий поток-2. Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд кубометров транзита ежегодно", - отметил глава Оператора ГТС.

По словам Макогона, очень важно не допустить завершения строительства Северного потока-2.

"Транзит газа через Украину - это не только значительных доход, но и важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины", - резюмировал он.

www.facebook.com/mcfire76

Турецкий поток

Газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции, передает Википедия.

Трубопровод протяжённостью около 1100 километров состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск Турецкого потока состоялся 8 января 2020 года.

В 2017—2019 годах построен морской участок. В 2019 году завершено строительство приёмного терминала и сухопутного участка на территории Турции.

1 января 2021 года был запущен в эксплуатацию Балканский поток, являющийся продолжением Турецкого потока, для Болгарии и Сербии.

Строительство Северного потока-2:

  • Проектом Северный поток-2 (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
  • Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.
  • Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский Газпром. Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
  • Строительство газопровода Северный поток-2 было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.
  • Но с декабря 2020 года строительство возобновилось.
  • В итоге укладку газопровода ведут российские корабли.
  • 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.
  • Российская транснациональная корпорация Газпром планирует запустить в работу газопровод Северный поток-2 уже в 2021 году.

Газпром Турецкий поток транзит газа Северный поток-2 новости Украины Сергей Макогон
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