Газпром сокращает транзит газа через Украину: чем это грозит

Транзит газа через Украину - это не только значительных доход, но и важный элемент безопасности Украины / Reuters

Российский Газпром постепенно сокращает транзит газа через Украину. После запуска газопровода Турецкий поток транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

Кроме того, с 1 апреля поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через Турецкий поток. Об этом написал в Facebook глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

"Сейчас по южному направлению через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы. Если будет завершено продолжение Турецкого потока через Болгарию и Сербию, то Газпром переведет и транзит в Венгрию тоже на Турецкий поток-2. Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд кубометров транзита ежегодно", - отметил глава Оператора ГТС.

По словам Макогона, очень важно не допустить завершения строительства Северного потока-2.

"Транзит газа через Украину - это не только значительных доход, но и важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины", - резюмировал он.

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Турецкий поток Газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции, передает Википедия. Трубопровод протяжённостью около 1100 километров состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск Турецкого потока состоялся 8 января 2020 года. В 2017—2019 годах построен морской участок. В 2019 году завершено строительство приёмного терминала и сухопутного участка на территории Турции. 1 января 2021 года был запущен в эксплуатацию Балканский поток, являющийся продолжением Турецкого потока, для Болгарии и Сербии.

Строительство Северного потока-2: