Стало известно о планах Газпрома по запуску Северного потока-2

Работы по строительству СП-2 в Дании планируют завершить в апреле / Reuters

Российская транснациональная корпорация Газпром планирует запустить в работу газопровод Северный поток-2 уже в этом году. Такой прогноз зафиксирован в презентации к выступлению замначальника департамента импортозамещения технологий ПАО Газпром Владимира Вавилова на одном из межотраслевых мероприятий, сообщает ТАСС.

В сообщении указано, что компания Nord Stream 2, которая занимается строительством трубопровода в территориальных водах Дании, планирует завершение работ на данном участке в апреле 2021 года.

Протяженность газопровода Северный поток-2 составит 2 460 км. Из них уложено более 2 300 км. Для завершения работ нужно уложить примерно 120 км в территориальных водах Дании и более 28 км в исключительной экономической зоне Германии.Читайте такжеВ Кабмине ФРГ объяснили, почему Берлин не может отказаться от Северного потока-2

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