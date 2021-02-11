Стало известно о планах Газпрома по запуску Северного потока-2

Оператор проекта Nord Stream 2 продолжает достройку газопровода в исключительной экономической зоне Дании.
Российская транснациональная корпорация Газпром планирует запустить в работу газопровод Северный поток-2 уже в этом году. Такой прогноз зафиксирован в презентации к выступлению замначальника департамента импортозамещения технологий ПАО Газпром Владимира Вавилова на одном из межотраслевых мероприятий, сообщает ТАСС.
В сообщении указано, что компания Nord Stream 2, которая занимается строительством трубопровода в территориальных водах Дании, планирует завершение работ на данном участке в апреле 2021 года.
Протяженность газопровода Северный поток-2 составит 2 460 км. Из них уложено более 2 300 км. Для завершения работ нужно уложить примерно 120 км в территориальных водах Дании и более 28 км в исключительной экономической зоне Германии.Читайте такжеВ Кабмине ФРГ объяснили, почему Берлин не может отказаться от Северного потока-2
Северный поток-2 новости
- В январе у Газпрома возникли новые проблемы с достройкой газопровода Северный поток-2 в связи с вступлением в силу с 1 января 2021 года новых американских санкций, под которые могут попасть все компании, которые задействованы в реализации проекта.
- Работы по трубоукладке СП-2 в Дании планировали начать 15 января, однако они были поставлены на паузу по техническим причинам. В России заявили, что ситуация связана с отсутствием сертификации у судна Академик Черский. Трубоукладчик должна была сертифицировать норвежская компания DNV GL, которая отказалась от данного процесса и решила выйти из проекта под угрозой американских санкций.
- В Nord Stream AG 6 февраля заявили о старте работ по завершению строительства Северный поток-2 в Дании. Трубы прокладывает судно Фортуна, которое ранее попало под санкции США.