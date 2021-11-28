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Фонтан из нечистот в 30 метров: в Херсоне произошла масштабная авария

28 ноября 2021, 13:58

Власти города подготовили 3 комнаты для 12 человек, имущество которых больше всего пострадало.

  • В Херсоне масштабная авария на коллекторе
    В Херсоне масштабная авария на коллекторе Сегодня
  • В Херсоне масштабная авария на коллекторе
    В Херсоне масштабная авария на коллекторе Сегодня
  • В Херсоне масштабная авария на коллекторе
    В Херсоне масштабная авария на коллекторе Сегодня
  • В Херсоне масштабная авария на коллекторе
    В Херсоне масштабная авария на коллекторе Сегодня
  • В Херсоне масштабная авария на коллекторе
    В Херсоне масштабная авария на коллекторе Сегодня

В Херсоне произошла масштабная авария на коллекторе. В результате больше всего пострадало 5 домов частного сектора.

Как передает Сегодня, вечером из-за прорыва трубы с земли забил фонтан в 30 метров. Больше всего пострадали 5 домов частного сектора.

"Напором и канализационными водами залило здания сверху вниз нечистотами", - говорится в сообщении.

Людей стали массово отселять. А власти города подготовили 3 комнаты для 12 человек, имущество которых больше всего пострадало.

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"У людей испорчены все вещи, из подвалов откачивают фекалии. С ночи здесь работают работники водоканала. Местные власти присоединились", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье вечером, 11 июля, в Киеве на мосту имени Евгения Патона произошел прорыв трубы. С середины моста струлся водопад. Повреждение теплосети было выявлено во время гидравлических испытаний.

Также ранее Главред писал о том, что в Киеве возле станции метро Берестейская частично обрушился путепровод и рухнул на автомобиль.

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