Генерал США спрогнозировал, будет ли наступление России на Украину

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал армии Марк Милли прокомментировал недавнюю российскую эскалацию у границ Украины.
Через нескольких недель военной эскалации с российской стороны вокруг Украины США наблюдают снижение напряженности и не прогнозируют драматического развития событий и возможного полномасштабного наступления РФ в ближайшей перспективе. Такой прогноз сделал председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал армии Марк Милли.
"Мы наблюдали за наращиванием сил (с российской стороны – Главред) на протяжении последних нескольких недель – на протяжении четырех-пяти недель (Россия – Главред) примерно вдвое увеличила численность своих сухопутных войск и других средств вблизи Украины", ‒ отметил Милли.
Генерал также отметил, что такое положение вещей вызвало "большое беспокойство", проблема обсуждалась на уровне правительства и военного командования в Вашингтоне.
"Мы обеспокоены этим и отслеживаем ситуацию", ‒ подчеркнул Милли.
В то же время, отметил генерал, часть российских сил и средств на протяжении последних дней начала отводиться. "Напряжение снижается, и это хорошая новость. Мы продолжим очень пристально следить за этим. Сейчас мы не ожидаем ничего драматичного или угрожающего в ближайшей перспективе", ‒ подытожил он.
Читайте такжеАмериканский генерал предупредил, когда Украине грозит атака России
Напомним, ранее сообщалось:
- Президент США Джо Байден до своей победы на выборах обещал поработать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение.
- Бывший командующий ВС США в Европе Бен Ходжес назвал признаки подготовки удара РФ по Украине. По его словам, о подготовке новой атаки России на Украину можно будет понять по факту возведения госпиталей, хранилищ боеприпасов, логистических передвижений военных и росту новостей о гуманитарном кризисе в аннексированном Крыму.
- Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж говорил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, в перспективе планирует захватить Херсонщину, но в ближайшее время – вряд ли.