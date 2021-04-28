Генерал США спрогнозировал, будет ли наступление России на Украину / Reuters

Через нескольких недель военной эскалации с российской стороны вокруг Украины США наблюдают снижение напряженности и не прогнозируют драматического развития событий и возможного полномасштабного наступления РФ в ближайшей перспективе. Такой прогноз сделал председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал армии Марк Милли.

"Мы наблюдали за наращиванием сил (с российской стороны – Главред) на протяжении последних нескольких недель – на протяжении четырех-пяти недель (Россия – Главред) примерно вдвое увеличила численность своих сухопутных войск и других средств вблизи Украины", ‒ отметил Милли.

Генерал также отметил, что такое положение вещей вызвало "большое беспокойство", проблема обсуждалась на уровне правительства и военного командования в Вашингтоне.

"Мы обеспокоены этим и отслеживаем ситуацию", ‒ подчеркнул Милли.

В то же время, отметил генерал, часть российских сил и средств на протяжении последних дней начала отводиться. "Напряжение снижается, и это хорошая новость. Мы продолжим очень пристально следить за этим. Сейчас мы не ожидаем ничего драматичного или угрожающего в ближайшей перспективе", ‒ подытожил он.

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