Гибель Павлова: в горсовете Кривого Рога заявили, что на теле мэра нашли следы от побоев

На теле Константина Павлова обнаружили следы от удара – правый глаз полностью опух.
На теле погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова были телесные повреждения, заявила депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третьяк.
По ее словам, они не похожие на те, что бывают после падения, а больше напоминают последствия избиения, пишет Сегодня.
"Мы четко увидели – там есть следы от удара – руки или кулака, потому что правый глаз полностью опух и под ним синее. Сбоку глаза и на подбородке запеклась кровь, ухо синее. Не могло быть такого от падения. На шее удавка", – сказала она.
Она уточнила, что к расследованию не допустили местных полицейских, а ждали киевскую группу правоохранителей.
"Не стало вещей, которые там были – его электронная сигарета, само оружие лежало уже по-другому. На вопрос почему рубашка разорвана на грудной части – если присмотреться на фото, там есть маленькая дырочка, именно от выстрела. А снизу – дыра, которая могла быть, если дернуть и разорвать", – добавила Третьяк.
Ранее стали известны детали переписки мэра Кривого Рога Константина Павлова, которую он вел незадолго до своей гибели.
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Павлов переписывался с кем-то в последние минуты жизни в мессенджере Telegram, но стер все сообщения. Теперь правоохранители пытаются установить, кем был его собеседник.
Как рассказал источник издания в криворожской полиции, по мнению следователей, чиновника поставили перед каким-то выбором.
Гибель Константина Павлова
Напомним, в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.
Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.
"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.