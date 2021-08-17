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Гибель Павлова: в горсовете Кривого Рога заявили, что на теле мэра нашли следы от побоев

17 августа 2021, 18:50
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На теле Константина Павлова обнаружили следы от удара – правый глаз полностью опух.

Константин Павлов
Константин Павлов / zagittya.com.ua

На теле погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова были телесные повреждения, заявила депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третьяк.

По ее словам, они не похожие на те, что бывают после падения, а больше напоминают последствия избиения, пишет Сегодня.

"Мы четко увидели – там есть следы от удара – руки или кулака, потому что правый глаз полностью опух и под ним синее. Сбоку глаза и на подбородке запеклась кровь, ухо синее. Не могло быть такого от падения. На шее удавка", – сказала она.

Она уточнила, что к расследованию не допустили местных полицейских, а ждали киевскую группу правоохранителей.

"Не стало вещей, которые там были – его электронная сигарета, само оружие лежало уже по-другому. На вопрос почему рубашка разорвана на грудной части – если присмотреться на фото, там есть маленькая дырочка, именно от выстрела. А снизу – дыра, которая могла быть, если дернуть и разорвать", – добавила Третьяк.

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Ранее стали известны детали переписки мэра Кривого Рога Константина Павлова, которую он вел незадолго до своей гибели.

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Павлов переписывался с кем-то в последние минуты жизни в мессенджере Telegram, но стер все сообщения. Теперь правоохранители пытаются установить, кем был его собеседник.

Как рассказал источник издания в криворожской полиции, по мнению следователей, чиновника поставили перед каким-то выбором.

Гибель Константина Павлова

Напомним, в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.

новости Кривого Рога Константин Павлов
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