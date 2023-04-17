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Глава МОН предлагает сократить количество предметов в школе: как отреагировали в Сети

Анна Ярославская
17 апреля 2023, 12:02 обновлено 17 апреля, 12:10
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У детей в 7-9 классе около 20 предметов в неделю, и такое количество "сложно усвоить без стресса и онлайн-обучения", считает Оксен Лисовой.
Оксен Лисовой, обучение в школе
Оксен Лисовой рассказал о том, что в школе могут уменьшить количество предметов / Фото УНИАН, facebook

Новый министр науки и образования Украины Оксен Лисовой заявил, что в школах могут сократить количество предметов. По его словам, в последние годы дети вынуждены учиться в условиях стресса (пандемия, полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ), а предложенная инициатива поможет решить вопрос оптимизации обучающих программ.

"Нагрузка на ребенка очень высока: и психологическая, и умственная. Это и о большом количестве предметов, и об обучении онлайн, и о дополнительных занятиях, чтобы наверстать упущенное", — написал министр в Facebook.

Лисовой отметил, что у детей в 7-9 классе около 20 предметов в неделю, и такое количество "сложно усвоить без стресса и онлайн-обучения". Кроме того, не у всех есть возможность пользоваться гаджетами, необходимыми для дистанционки.

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Из-за нагрузки школьники начинают сосредотачиваться на тех предметах, которые важны для них.

"Фактически вопрос стоит не столько о том, сколько должно быть предметов, а как оптимизировать учебные программы, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю обработку, в какой форме происходит обучение", — объяснил министр.

Глава МОН попросил украинцев поделиться своим мнением относительно идеи о сокращении количества предметов в школе.

Что пишут родители в Сети:

"По моему мнению и по моим наблюдениям, дети перегружены. Кроме этого, сейчас образование конкурирует за украинских детей, выехавших в безопасные страны, там образование проще, нагляднее, развлекательнее. Многие ненужные предметы возникли из-за того, что многие годы разные люди хотели показать свою причастность к образованию, науке и внедрить хоть что-то. Простоту и ясность не внедряли", - пишет Глеб Горошинский.

Глава МОН предлагает сократить количество предметов в школе: как отреагировали в Сети

"Учась в пятом классе в Германии, мой сын успевал после школы отдохнуть, посетить спортивную тренировку и затем сделать одно-два домашних задания по математике и языку. В Украине он после школы (количество уроков на 2-3 больше) едва успевает посетить тренировки, а затем сидит до 23 или 24 часов, выполняя домашние задания по всем предметам. Ребенок находится на грани из-за данной погрузки, и уже от спорта не получает удовольствия, зная сколько его ждет дома дома. Возможно наши дети и умнее зарубежных ровесников, но они и точно и несчастнее их!", - отметил Тарас Чопилко.

Глава МОН предлагает сократить количество предметов в школе: как отреагировали в Сети

"Проблема есть другая – как усваивать предметы, когда в классах по 36 учеников? Нужно принять решение, что более 20 учащихся – это уже не класс, а "кружок". Необходимо решить эту проблему на государственном уровне, чтобы детям было уделено должное внимание учителей, чтобы дети усваивали уроки, чтобы учителя были не изнурены на уроках с таким количеством детей и имели удовольствие от общения. Это же не лекции читать... Понятно, что нужно дополнительное финансирование, но это прямые инвестиции в будущее наших детей. Пора решиться на решительные шаги реформирования среднего школьного образования, и не только его", - считает Андрей Щекун.

Глава МОН предлагает сократить количество предметов в школе: как отреагировали в Сети

"Ответ на этот вопрос кроется в памяти взрослых. Что мы помним из школы? Что нужно помнить? По-моему, вопрос не столько в количестве предметов, сколько в качестве материала каждого предмета. Не стоит расширять материал до бесконечности, а давать четко структурированный, конкретный материал, который и сформирует такие компетенции, необходимые в течение жизни. Ну и, конечно, основной фактор – качество представления материала. Увлечет учитель – будет ученик знать. Не увлечет – не будет", - добавила Ирина Вахович.

Глава МОН предлагает сократить количество предметов в школе: как отреагировали в Сети

Напомним, ранее Главред писал, что многие учебники, которые выпускаются в стране для школ, крайне низкого качества.

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