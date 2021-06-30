"Голову собрали как пазл": новые детали ДТП в Виннице, где школьника сбила алкоголичка за рулем

Место ДТП в Виннице / vn.20minut.ua

Операция на голове 13-летнего Андрея Тарасюка, которого в Виннице сбила на тротуаре пьяная женщина за рулем кроссовера, была очень тяжелой и длилась почти пять часов.

"Медики ювелирно извлекли из головы Андрея многочисленные обломки костей черепа, арматуры и забора, на который сына отбросило после удара", — рассказал Фактам отец мальчика.

По его словам, врачи буквально "собрали голову мальчика заново", как пазл, по косточкам.

Кроме того, в больнице также пришлось собирать и сломанную в нескольких местах руку. После этого — челюстно-лицевая хирургия.

Отец пострадавшего уточнил, что у мальчика установлены на лице пластины.

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"Скоро будем снимать швы. Осенью очередные операции — надо удалить пластины и поставить новые. Лечение очень тяжелое и длительное", - рассказал он.

"За все время наших мытарств в больнице муж женщины-водителя передал нам 40 тысяч гривен. И еще извинился… К сожалению, те 40 тысяч гривен — капля в море. Я хорошо знаю эту ситуацию, в частности о залоге и медицинском диагнозе. Знаю и то, что женщина свободно передвигается по городу, потому что внесла залог. Скажу так: если очень больна, пускай бы лечилась и сидела дома, а не в нетрезвом состоянии сбивала детей на тротуаре. Конечно, мы все хотим как можно более сурового наказания для этой женщины и ни в коем случае не сдадимся", - подчеркнул отец Андрея.

По его словам, его сын до сих пор ничего не помнит о случившемся ДТП.

"Он очнулся после первой операции, фактически через полтора суток после аварии. Возможно, это и хорошо, что не помнит. Ведь психологическое состояние ребенка сейчас намного важнее даже физического. Он впоследствии видел в Интернете видео аварии и ужаснулся: "Неужели это произошло со мной?" — добавил отец мальчика.

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Пьяное ДТП в Виннице:

В конце мая в Виннице 43-летняя водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила на тротуаре 13-летнего Андрея Тарасюка.

Автомобиль летел на скорости и не вписался в поворот. Сначала внедорожник протаранил бетонный забор, а потом его отбросило на парня. Головой мальчик накололся на металлический штырь.

Женщина была очень пьяна и едва держалась на ногах. Содержание алкоголя в ее крови в 16 раз превышало допустимый уровень.

Андрей с многочисленными переломами и открытой травмой головы неделю находился в коме. Ему сделали сложнейшую нейрохирургическую операцию.

Водителя — Наталью Дзись — на время следствия суд отпустил под залог в 180 тыс. грн. Оказалось, что нарушительница больна алкоголизмом и стоит на учете у нарколога.

Родители Тарасюка утверждают, что женщина-водитель дала на лечение мальчика только 10 тысяч гривен, и этого не хватает даже на один день терапии.