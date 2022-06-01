"Горячая" фаза до конца года: эксперт назвал сроки завершения войны

Эксперт прогнозирует затяжную "горячую" фазу войны / Фото Reuters

Поставки западного вооружения Украине не всегда отвечают ожиданиям, поэтому "горячая" фаза войны может затянуться до конца 2022 года, считает военный эксперт Олег Жданов.

Как пишет он в материале на Главреде, пока Запад экстренно дает Украине лишь самое необходимое оружие, чтобы она могла держать ситуацию под контролем на фронте.

"В результате мы так и не выбрались из оборонительной операции, а о контрнаступлении вообще пока говорить не приходится. Начало контрнаступления ВСУ полностью зависит от поставок оружия", - подчеркнул эксперт.

Он прогнозирует, что если поставки оружия Украине будут запущены, и к середине лета ВСУ получат его в достаточных объёмах, то во второй половине лета украинская армия сможет начать контрнаступление.

Вместе с тем военный аналитик предупредил о том, что РФ все еще способна оказывать мощное сопротивление: "С западным оружием мы сможем начать контрнаступательную операцию, но, думаю, что осуществлять ее будет довольно тяжело, потому горячая фаза может затянуться до конца года".

"Что касается возможного итога войны, то материковую Украину нам нужно освобождать полностью, до государственной границы", - добавил Жданов.

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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно накануне.

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